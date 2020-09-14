В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

15:39

Стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера в формате "один на один", сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.

По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.

Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.

Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.