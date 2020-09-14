]]>
]]>
Главная В России Новости

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

15:39 14.09.2020
Архивное фото с сайта Кремля

Стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера в формате "один на один", сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.

По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.

Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.

Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.09.2020, 17:46
Гость: яапвачри

Плохо, что Союзное государство открытое для других республик бывшего СССР и не только их не работает!!! Было начато правильное дело и оно остановилось и не пойму, почему путин, хоть и имеющий недостатки, но на голову выше всяких ельциных и горбачевых и считающий, что СССР не был обречен, а русский народ самый разделенный в мире так ничего не сделал для создания/рождения Союзного государства!!???-непонятно. Лукашенко то же не сахар, но черт побери!!! Пусть в БССР остается социализм, нечего его олигархам отдавать и нам в него дорога да и весь мир после Октября 1917г., так или иначе социальной сферой занялся, т.е. строительство социализма той или иной степени это мировой процесс, Адам Смит в прошлом, а мы его идеями страдаем, хотя в мире давно уже государство рыночную жизнь задает/формирует в США, естественно меньше в Скандинавии больше. Опять же международная обстановка: чуть что Россия виновата, хотя макларена надо за клевету по статье пускать а Боинг над Донбассом явно украины халатность, да и санкции за украину, хотя мы там конфликту разгореться не даем??! А якобы вмешательство в выборы США??! Кретинизм!!! А чтобы быть сильным надо объединятся: старик детей позвал перед смертью-сломайте по пруту-сломали, сломайте веник-не смогли, вместе вы сила по одиночке никто!!!
14.09.2020, 17:41
Гость: С оглядкой на Запад

Мыльная опера, понос слов и отсутствие кардинальных решений! Как бы сделать что-то такое, чтобы ничего не делать....
14.09.2020, 17:29
Гость: Не кочегары мы ни плотники...

Кроме типа минских соглашений или чего-то более бесполезного и трусливого ждать от либералиссимуса не приходиться. Он не боец, он артист!
14.09.2020, 17:28
Гость: личный опыт

путин, гони луку в шею.
14.09.2020, 17:14
Гость: Забили

стрелку.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации