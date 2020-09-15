ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем

16:41

Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.

На перехват поднимались истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с.

Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией Черного моря.

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.