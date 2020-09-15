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ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем

16:41 15.09.2020
Фото U.S. Air Force

Российские истребители сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к госгранице.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", — говорится в сообщении ведомства.

На перехват поднимались истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с.

Накануне сообщалось о перехвате трех американских бомбардировщиков над акваторией Черного моря.

Ранее главком ВКС Сергей Суровикин констатировал, что НАТО повысила активность своих боевых (а не только разведывательных) самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили десять одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями. За это время российская авиация 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 22:31
Гость: вылеты близ воздушного пространства США

мешают находящиеся в сша детишки, недвига и счета российских чиновников и политиков.
15.09.2020, 21:31
Гость: Чукча в Москве

Вот всегда так. Только я в столицу, а янки сразу пакостить начинают у моих берегов. (Шутка!)
Кто там кого перехватывет? Не смешите меня, пожалуйста!
Это обычная работа для пилотов. По нескольку раз в день на такие встречи летают. Кстати, выходят на одну волну и...травят анекдоты, подкалывают друг друга, мол пака вы тут ваших жен там... и так далее.
Другое не сильно забавляет. Какой дундило это выставляет как некие наши величайшие достижения в военной сфере???? Тут бы опять посмеяться, однако....других новостей нет, радуйтесь, что границы на запоре.
"Но от Москвы до британских морей, Красная Армия всех сильней!"
А закончилось всё Второй мировой войной.
15.09.2020, 20:40
Гость: Николай Иванович Ежов

Пора проверить как живут ханты и манси на Алясочке.
15.09.2020, 20:38
Гость: Хмы

На нейтральное дно надо было послать?
15.09.2020, 20:01
Гость: blog2038,.

Почему не сбили? Да потому что страшно.
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