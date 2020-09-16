На борьбу с воронами на крыше здания правительства потратят 42,6 млн руб.

17:01

Правительство планирует выделить 42,6 млн руб. на борьбу с воронами на крыше здания правительства. РБК изучил пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».

Конкретные меры, которые будут применяться против ворон, не называются. Как рассказала изданию председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, лучшим вариантом для отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов — соколов и ястребов.

«Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребления, то это благоразумное решение», — заявила эксперт.

По словам Шнайдер, истребление птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы.

В пресс-службе Минприроды полагают, что вороны облюбовали крышу здания правительства, поскольку они кормятся едой, которую находят в расположенном неподалеку Московском зоопарке.