Чиновник похитил годовой бюджет Выборга для покупки должности в Москве
Александр Болучевский, который до недавнего времени возглавлял комитет финансов Выборгского района Ленобласти, уволен в связи с утратой доверия. Потеря должности совпала с арестом по делу о махинациях с бюджетными миллионами, пишет Фонтанка.ру.
Внутренняя проверка, инициированная в отношении председателя, продолжается. Глава администрации района Геннадий Орлов рассказал депутатам, что пока удалось установить хищение из казны 680 миллионов рублей. По версии СК, речь идёт минимум о 700 миллионах.
Следует отметить, что годовой бюджет Выборга составляет 723 миллиона рублей.
Как рассказал Орлов, Болучевский признал себя виновным и рассказал, что подчинённые были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял.
«При этом Болучевский вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом», — цитирует Орлова 47news.
Глава администрации на встрече с депутатами также раскрыл содержание объяснительной записки арестованного председателя. В ней Болучевский сообщил, что отдал 350 миллионов рублей своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а остальное обналичил. Как стало известно ранее, чиновник вынимал деньги из казны ради должности федерального уровня, которую ему якобы пообещал некий человек. При этом изначально продать место в столице тот готов был за 200 миллионов, но в процессе обсуждения должность подорожала.
38-летний Александр Болучевский арестован до 13 ноября.