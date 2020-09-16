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Чиновник похитил годовой бюджет Выборга для покупки должности в Москве

12:30 16.09.2020
Александр Болучевский. Фото с сайта komfin.vyborg.ru

Александр Болучевский, который до недавнего времени возглавлял комитет финансов Выборгского района Ленобласти, уволен в связи с утратой доверия. Потеря должности совпала с арестом по делу о махинациях с бюджетными миллионами, пишет Фонтанка.ру.

Внутренняя проверка, инициированная в отношении председателя, продолжается. Глава администрации района Геннадий Орлов рассказал депутатам, что пока удалось установить хищение из казны 680 миллионов рублей. По версии СК, речь идёт минимум о 700 миллионах. 

Следует отметить, что годовой бюджет Выборга составляет 723 миллиона рублей.

Как рассказал Орлов, Болучевский признал себя виновным и рассказал, что подчинённые были вынуждены выполнять его указания, переводя средства на счета, которые он предоставлял.

«При этом Болучевский вводил в заблуждение руководство районной администрации относительно истинного положения дел с бюджетом», — цитирует Орлова 47news.

Глава администрации на встрече с депутатами также раскрыл содержание объяснительной записки арестованного председателя. В ней Болучевский сообщил, что отдал 350 миллионов рублей своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а остальное обналичил. Как стало известно ранее, чиновник вынимал деньги из казны ради должности федерального уровня, которую ему якобы пообещал некий человек. При этом изначально продать место в столице тот готов был за 200 миллионов, но в процессе обсуждения должность подорожала.

38-летний Александр Болучевский арестован до 13 ноября.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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16.09.2020, 18:35
Гость: Короче говоря

это называется асоциальный лифт продвижения по службе.
16.09.2020, 18:00
Гость: На самом деле

что самое смешное, если бы он как все достойные патриоты переправлял средства в Лондон и сам поехал туда вслед за ними, то ему преспокойно бы позволили уехать. А так. Не тот масштаб.
16.09.2020, 17:57
Гость: На самом деле

мелкую сошку разоблачили. А имя им легион. Теперь трубить будут Кисели и Соловью как будто самого Бен Ладена схватили.
Я не устаю повторять, пока самого главного не разоблачат, все это не будет иметь никакого эффекта, что отрубания щупальцев Спруту.
16.09.2020, 17:49
Гость: Canadall

Тоже - единорог?
16.09.2020, 17:49
Гость: Владимир С-Пб

Самый интересный персонаж не он, а тот кому он заплатил
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