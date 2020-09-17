Помощники Навального рассказали о происхождении бутылки с «Новичком»

11:17

В Instagram-аккаунте Алексея Навального появилось сообщение, в котором его соратники рассказали, что бутылка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была обнаружена в номере томской гостиницы.

Сообщается, что в данной гостинице останавливался сам Навальный, а также вся съемочная группа.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», - говорится в сообщении.

По мнению помощников Навального, оппозиционер был отравлен до того, как он покинул свой номер и поехал в аэропорт.