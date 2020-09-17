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Помощники Навального рассказали о происхождении бутылки с «Новичком»

11:17 17.09.2020
Стоп-кадр из видео

В Instagram-аккаунте Алексея Навального появилось сообщение, в котором его соратники рассказали, что бутылка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была обнаружена в номере томской гостиницы.

Сообщается, что в данной гостинице останавливался сам Навальный, а также вся съемочная группа.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», - говорится в сообщении.

По мнению помощников Навального, оппозиционер был отравлен до того, как он покинул свой номер и поехал в аэропорт.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 16:38
Гость: Ну да

через 27 дней всплывает нарзан в импортной бутылке.
17.09.2020, 16:29
Гость: Carlos

Батенька, вспомните золотое детство, перечитайте всеразличные сказки народов мира - там не такое описанно...
17.09.2020, 16:28
Гость: Carlos

Тут страшный заговор против человечества - все перечисленные Вами - зомби, созданные "крававой гэбней" - их не то что "новичок" - портвейн "Три топора не берёт"...
17.09.2020, 16:26
Гость: Carlos

У меня перед глазами огненными буквами самоначертались слова классика "...Гвозди бы делать из этих людей..."
17.09.2020, 16:24
Гость: Carlos

Это 100%...
Ещ и "новичок" ну очень интересный - подействовал исключительно на Навального...
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