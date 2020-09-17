Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал его в день 55-летия Дмитрия Медведева, 14 сентября.

Зампредседателя Совбеза награжден «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу», отмечается в указе.

Дмитрий Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности с января 2020 года. В 2012—2020 годах - председатель правительства РФ.