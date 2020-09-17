]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

12:33 17.09.2020
Стоп-кадр из видео

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал его в день 55-летия Дмитрия Медведева, 14 сентября.

Зампредседателя Совбеза награжден «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу», отмечается в указе.

Дмитрий Медведев занимает пост  заместителя председателя Совета безопасности с января 2020 года. В 2012—2020 годах - председатель правительства РФ.

Темы: Награды и премии в России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2020, 17:00
Гость: Виктор. Красноярск.

Вот и усе .
17.09.2020, 16:53
Гость: Не Мойша

Скажи мне кто твой друг и я...
17.09.2020, 16:46
Гость: Медведева

будут судить народным судом.
17.09.2020, 16:43
Гость: B@K

Навальных вырастил В.В.Путин,который слишком долго проработал в Германии.Его мечта о прививке российскому народу эталонов немецкого законопослушания просто утопия.Выросшее поколение либералов,подпитываемое финансовой поддержкой с запада,на которые В.В.Путин закрывает глаза и привели к политическому кризису благодаря Навальному "со товарищи".История показала,что только те правители России ,которые правили жесткой рукой,и остались в истории.Всех остальных она сдует в небытие.К сожалению современному населению России от этого не легче.
.
17.09.2020, 16:37
Гость: 007

Да…я помню… как его 3 дня найти не могли!!!
Все комментарии (51)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации