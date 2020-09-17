Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал его в день 55-летия Дмитрия Медведева, 14 сентября.
Зампредседателя Совбеза награжден «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу», отмечается в указе.
Дмитрий Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности с января 2020 года. В 2012—2020 годах - председатель правительства РФ.