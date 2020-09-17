]]>
]]>
Главная В России Новости

Советник главы «Росатома» отправлен под домашний арест

08:25 17.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации "Росатом", члена-корреспондента РАН Владимира Грачева, сообщает "Интерфакс".

Ранее суд задержал Грачева по делу о мошенничестве. Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Грачев вымогал несколько десятков миллионов рублей у бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

Согласно информации на сайте общественного совета "Росатома", 78-летний Грачев - советник гендиректора госкорпорации, председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, заместитель председателя Высшего экологического совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Имеет степень доктора технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (отделение физической химии). Награжден Орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Росатом
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.09.2020, 13:32
Гость: вадим иванович

и это моя родина во что можно превратить страну за 35 лет хоть бы кто учебник выпустил потомкам а то доктор геббельс получит нобелевскую постсмертно аминь
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации