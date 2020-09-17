Советник главы «Росатома» отправлен под домашний арест

08:25

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации "Росатом", члена-корреспондента РАН Владимира Грачева, сообщает "Интерфакс".

Ранее суд задержал Грачева по делу о мошенничестве. Ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Грачев вымогал несколько десятков миллионов рублей у бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

Согласно информации на сайте общественного совета "Росатома", 78-летний Грачев - советник гендиректора госкорпорации, председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, заместитель председателя Высшего экологического совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Имеет степень доктора технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (отделение физической химии). Награжден Орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".