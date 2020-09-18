В России предложили ввести студенческий капитал

10:24

В Госдуме предложили выдавать студенческий капитал выпускникам вузов и средних специальных учреждений.

Как пишет РИА Новости, автором законопроекта выступил замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов. Согласно его инициативе, выпускникам вузов государство должно выплачивать 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных заведений - 250 тыс. рублей.

Соответствующие поправки предложено внести в Федеральный закон "Об образовании".

"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — подчеркивается в документе.

Право на студенческий капитал будет только у выпускников очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые, вне зависимости от обучения на бюджетной или платной основе.

Организацию и порядок выплат студкапитала должно определять правительство. Использовать же студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела.

По словам Тумусова, выпускники выходят из института "без ничего", именно поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали выпускникам в советское время. Предполагается, что это послужит стимулом для молодых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу принести и для себя, и для страны".