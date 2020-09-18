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В России предложили ввести студенческий капитал

10:24 18.09.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская

В Госдуме предложили выдавать студенческий капитал выпускникам вузов и средних специальных учреждений.

Как пишет РИА Новости, автором законопроекта выступил замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов. Согласно его инициативе, выпускникам вузов государство должно выплачивать 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных заведений - 250 тыс. рублей. 

Соответствующие поправки предложено внести в Федеральный закон "Об образовании".

"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — подчеркивается в документе.

Право на студенческий капитал будет только у выпускников очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые, вне зависимости от обучения на бюджетной или платной основе. 

Организацию и порядок выплат студкапитала должно определять правительство. Использовать же студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или открытие своего дела. 

По словам Тумусова, выпускники выходят из института "без ничего", именно поэтому он считает необходимым вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали выпускникам в советское время. Предполагается, что это послужит стимулом для молодых специалистов выезжать в места, где они бы "принесли максимальную пользу принести и для себя, и для страны".

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 15:22
Гость: По-хорошему

половину вузов страны надо закрыть, обнулевщики просто не знают, что тогда делать с молодежью.
18.09.2020, 11:40
Гость: Гениально,

забрать у стариков пенсионеров и отдать выпускникам заборостроительных вузов.
18.09.2020, 11:12
Гость: Сердечник

спецодеждой и талонами в столовую. а то пропьют как и стипендию
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