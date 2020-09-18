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Часть сотрудников ЦБ могут перевести на «удаленку» на постоянной основе

16:12 18.09.2020
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает возможности перевода части своих сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе.

По ее словам, «уровни пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим».

«Это зависит от характера работы, не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная часть может быть переведена», - заявила она во время пресс-конференции.

При этом она добавила, что данный вопрос уже обсуждается внутри ЦБ и определенные решения будут приняты, сообщает ТАСС.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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18.09.2020, 21:38
Гость: Жека

А удаленка это где? В теплом оффшоре, с которым нет соглашения о выдаче преступников? Пусть все туда п...ют
18.09.2020, 18:49
Гость: Самое

подходящее место для удаленки для них - Колыма или "Полярная сова".
18.09.2020, 18:40
Гость: ошибаетесь

у этой либерал-космополитки, а больше всего у ее мужа, спутниковая связь с глобалистами
18.09.2020, 17:36
Гость: World

))))))
А сортиры выключат...?
Слишком много туалетной бумаги воруют...
18.09.2020, 17:18
Гость: World

Тогда , никто не будет команды МВФ исполнять
То-же логично
Если б еще в этой части "сотрудиков" были и агенты с кротами разведок от глобалистов.
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Можно кардинально сделать
Отключить воду и только в сортирах.
Уже было так - опыт есть ..Ельцин - Дума
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