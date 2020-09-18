Часть сотрудников ЦБ могут перевести на «удаленку» на постоянной основе

16:12

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает возможности перевода части своих сотрудников на удаленный режим работы на постоянной основе.

По ее словам, «уровни пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим».

«Это зависит от характера работы, не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная часть может быть переведена», - заявила она во время пресс-конференции.

При этом она добавила, что данный вопрос уже обсуждается внутри ЦБ и определенные решения будут приняты, сообщает ТАСС.