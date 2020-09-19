В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

10:17

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах.

Участники акции начали собираться на площади им. Ленина перед зданием краевого правительства около полудня по местному времени (5:00 мск). В руках многих из них были плакаты и транспаранты. Сотни, а может, и тысячи, людей пришли на площадь имени Ленина, чтобы поддержать Сергея Фургала, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Участники акции протеста требовали открытого суда над Сергеем Фургалом в Хабаровском крае, а не в Москве, и выражали свое недоверие власти.

После этого они направились шествием по центральным улицам Хабаровска. Колонну протестующих возглавлял «фургаломобиль».

Активисты начали сбор подписей в поддержку Сергея Фургала. Будет создано обращение в ООН и Совет Европы.

По оценкам мэрии Хабаровска, в шествии приняли участие около 600 человек.

Фото: Евгений Переверзев / dvnovosti.ru