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В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

10:17 19.09.2020

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах.

Участники акции начали собираться на площади им. Ленина перед зданием краевого правительства около полудня по местному времени (5:00 мск). В руках многих из них были плакаты и транспаранты. Сотни, а может, и тысячи, людей пришли на площадь имени Ленина, чтобы поддержать Сергея Фургала, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Участники акции протеста требовали открытого суда над Сергеем Фургалом в Хабаровском крае, а не в Москве, и выражали свое недоверие власти.

После этого они направились шествием по центральным улицам Хабаровска. Колонну протестующих возглавлял «фургаломобиль». 

Активисты начали сбор подписей в поддержку Сергея Фургала. Будет создано обращение в ООН и Совет Европы.

По оценкам мэрии Хабаровска, в шествии приняли участие около 600 человек. 

Фото: Евгений Переверзев / dvnovosti.ru

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Аресты по резонансным преступлениям в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.09.2020, 13:57
Гость: Всё проходит.

И это пройдёт.
19.09.2020, 13:05
Гость: Иван Иваныч

Предлагаю свой вариант плаката: сиди дома глупая ....а, если с головой беда.
19.09.2020, 13:03
Гость: Иван Иваныч

Фарс. Я бы продавал на них билеты. Как в зоопарк.
19.09.2020, 12:16
Гость: Да уж

Собрались "сотни, а может -тысячи", а потом-"шестьсот"? А тысячи куда делись?
19.09.2020, 11:45
Гость: Ельцин умер, но дело его живет.

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