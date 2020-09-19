Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

14:41

Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым российский лидер подчеркнул, что страна обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.

В День оружейника президент поздравил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение в армию и флот, пишет "Интерфакс".

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь. "Мы создали наиболее мощное оружие, известное человечеству. Это правда", - сказал он. "Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком", - заявил Трамп.