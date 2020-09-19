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Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

14:41 19.09.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Стоп-кадр из видео

Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым российский лидер подчеркнул, что страна обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.

В День оружейника президент поздравил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение в армию и флот, пишет "Интерфакс".

Ранее американский президент Дональд Трамп  заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь. "Мы создали наиболее мощное оружие, известное человечеству. Это правда", - сказал он. "Я лишь говорю, что у нас есть самое мощное оружие в мире, и я даже не буду говорить, что это за тип оружия. Вам лучше об этом и не знать. И не дай бог, чтобы нам когда-либо пришлось его использовать. Но у нас есть наиболее мощное оружие из всего, что когда-либо было создано человеком", - заявил Трамп.

Темы: Вооружения в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2020, 00:00
Гость: замечание вскользь

У моих родственников в ФРГ из зарплаты высчитывают взносы в пенс.фонд по 15%, работодатель тоже платит 15% на фонд зарплаты. И надо же, из этих денег кормятся такие типы! Несправедливо!
19.09.2020, 23:46
Гость: иван

А ты ты сам проживаешь в Челябинской области в Троицком районе и знаешь Александра?
19.09.2020, 23:39
Гость: Ну давай анонимный физик объясняй!

А вот твои друзья пиндосы стряхнули лапшу с ушей, перепроверили и пришли к выводу, что всё правда.
Вот и Трамп вчера даже объявил, что это у Америки русские украли.
Почитай прессу вчерашнюю.
А раз ты общаешься со мной анонимно, то боишься меня, а значит ВЕРИШЬ и сам в ты в истерике, как впрочем все русофобы.
--
Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, ботов
19.09.2020, 23:33
Гость: Хорошее название

В точности соответствуе глупостям поста
19.09.2020, 23:31
Гость: Ну, что ж это вы

Опять об украине? Ну надоело же.
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