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Независимый эксперт опровергла версию о суициде Тесака

14:07 21.09.2020
Максим Марцинкевич в эфире телеканала «День ТВ», 2012 год

Родные умершего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, решили провести независимую экспертизу причин его смерти и обратились за помощью к судмедэксперту Елене Кучиной. Однако, так как доступа к телу умершего у них не было, специалисту пришлось проводить экспертизу на основании одной фотографии с телом Марцинкевича. Снимок был сделан в СИЗО после смерти Тесака.

По мнению эксперта, на теле Тесака гораздо больше травм, чем было озвучено в официальной версии следствия, пишет издание Life. Причём нанести эти раны самостоятельно Тесак не мог, заключила Кучина.

"На основании обращения адвоката Алексея Михальчика судебно-медицинским экспертом Еленой Кучиной было проведено исследование фотографии тела. Результатом исследования стало исключение версии о суициде Максима Марцинкевича. Родные Максима продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство", — сообщил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.

Алексей Михальчик рассказал ТАСС, что независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.

Максим Марцинкевич был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. В камере заключённый был один. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Такую же точку зрения  высказали друзья и соратники Тесака. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью. 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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21.09.2020, 20:49
Гость: Добрый-20

==Но в РФ ЛЮБОЙ русский патриотизм это минимум экстремизм или фашизм, в понимании власти==
/Фашизм - это и есть то, что в вашем понимании является патриотизмом, пусть даже и русским.
*
Лучше не вспоминать цитаты "гатчинского арестанта" ненавидевшего весь народ. Кто были для него теми русскими, которым должна была принадлежать "Его Россия"? Не задумывались? Наверняка это члены царской семьи и еще несколько сотен представителей самых привилегированных слоев. Уж конечно, не русским простолюдинам, составлявшим более 90 % населения России, должна была, по его убеждениям, принадлежать Россия. Сам по себе русский народ для этой швали был всего лишь ландшафтом, горстью монет в его кошельке.
**
Да и этот, распиаренный наци-клоун с погонялом "Тесак", кому он нужен был его убивать? Разочаровался в своей поганой жизни. А может тюрьма на пользу пошла. Понял насколько он гадок и мерзок, да и наложил на себя шаловливые ручонки?
21.09.2020, 20:21
Гость: Влад

Не понял, что значит у родственников не было доступа к телу?!!
21.09.2020, 18:37
Гость: историк

Он же не Навальный
21.09.2020, 17:52
Гость: да

Всё так. Когда русских погнали из республик в начале 90-х, то в России их встречали как чужаков нередко. Помню как был репортаж про русских учительниц из СА, живущих в вагончиках годами на Родине. Так не встречал никто своих, ни англичан, когда они возвращались из бывших колоний, ни французов и т.д. А республики уж точно колониями не были, хуже всех жили в РСФСР.
21.09.2020, 17:30
Гость: иван з.

Ну, у нас многие грешат неверными выводами. Например, прочитал невнимательно заметку из двух абзацев, и тут же эксперта в кавычки заключает.
Хотя, я бы такого "эксперта", который делает категоричные заключения только по фотографии, тоже в кавычки поставил.
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