Независимый эксперт опровергла версию о суициде Тесака

14:07

Родные умершего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, решили провести независимую экспертизу причин его смерти и обратились за помощью к судмедэксперту Елене Кучиной. Однако, так как доступа к телу умершего у них не было, специалисту пришлось проводить экспертизу на основании одной фотографии с телом Марцинкевича. Снимок был сделан в СИЗО после смерти Тесака.

По мнению эксперта, на теле Тесака гораздо больше травм, чем было озвучено в официальной версии следствия, пишет издание Life. Причём нанести эти раны самостоятельно Тесак не мог, заключила Кучина.

"На основании обращения адвоката Алексея Михальчика судебно-медицинским экспертом Еленой Кучиной было проведено исследование фотографии тела. Результатом исследования стало исключение версии о суициде Максима Марцинкевича. Родные Максима продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство", — сообщил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.

Алексей Михальчик рассказал ТАСС, что независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.

Максим Марцинкевич был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. В камере заключённый был один. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Такую же точку зрения высказали друзья и соратники Тесака. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью.