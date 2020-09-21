Навальный потребовал вернуть изъятую одежду как «очень важный вещдок»

17:23

Алексей Навальный потребовал от российских правоохранителей вернуть его одежду, которая была изъята после того, как ему стало плохо в самолете.

«30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого», - написал Навальный.

По его словам, одежда является «очень важным вещдоком». Навальный считает, что так как специалисты обнаружили на его теле следы «Новичка», то возможно, что отравители могли нанести яд именно на одежду.

«С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», - заявил Навальный.

Напомним, одежда Алексея Навального, в которой он был доставлен в больницу, была изъята следственными органами.

«Одежда Навального была изъята следственными органами в ходе проведения доследственной проверки, о ее дальнейшей судьбе нам неизвестно. Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, органы следствия, а не министерство или администрация больницы», - заявили в пресс-службе омского минздрава.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в личных вещах Алексея Навального специалисты не нашли каких-либо следов отравляющих или опасных веществ.

«В его личных вещах никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено», - сказал собеседник агентства.