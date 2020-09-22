Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам

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Правительство утвердило порядок возмещения убытков, которые ресурсодобывающие компании причинили коренным малочисленным народам страны, пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В документе говорится, что выплата компенсаций будет производиться на основании особого соглашения, которое организации должны заключать с региональными советами представителей малочисленных народов. Данное соглашение может содержать положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Соглашение должно пройти общественное обсуждение, после чего в течении пяти дней совет представителей малочисленных народов обязан проинформировать об этом региональное правительство.

Отмечается, что ранее убытки от деятельности добывающих природные ресурсы компаний возмещались в индивидуальном порядке и не были никак урегулированы.