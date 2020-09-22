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Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам

12:13 22.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Правительство утвердило порядок возмещения убытков, которые ресурсодобывающие компании причинили коренным малочисленным народам страны, пишет РБК со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.  

В документе говорится, что выплата компенсаций будет производиться на основании особого соглашения, которое организации должны заключать с региональными советами представителей малочисленных народов. Данное соглашение может содержать положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Соглашение должно пройти общественное обсуждение, после чего в течении пяти дней совет представителей малочисленных народов обязан проинформировать об этом региональное правительство. 

Отмечается, что ранее убытки от деятельности добывающих природные ресурсы компаний возмещались в индивидуальном порядке и не были никак урегулированы.

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 14:11
Гость: Сапог

Губернатора Чукотки не обделить бы.
22.09.2020, 13:58
Гость: Шило

Щас, размечтались!
22.09.2020, 13:47
Гость: Carlos

Дело в том, что в понимании наших властей, русские - не народ...
22.09.2020, 13:10
Гость: Построят

для них резервации?
22.09.2020, 12:59
Гость: Артур

Т.е. русские опять побоку.Только потому,что они самые многочисленные в СВОЕЙ стране.Теперь выгоднее удмуртом обозначиться,чем русским в РФии.
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