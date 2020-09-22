В Роскосмосе после аудита возбудили 22 уголовных дела

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Материалы службы внутреннего аудита Роскосмоса в 2019-2020 годах легли в основу 22 заведенных уголовных дел. Об этом рассказал руководитель службы Артем Мельников.

Он отметил, что речь идет о хищениях бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях ведомства. Так, под следствием находится бывший руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский. Дело было заведено из-за хищения средств в рамках оборонного госзаказа на сумму свыше 2 млрд рублей.

Ранее на Полянского уже заводили уголовное дело из-за незаконной выплаты «золотого парашюта», но спустя время производство было прекращено в связи с признанием вины обвиняемым.

Другое нарушение было зафиксировано службой аудита на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро «Геофизика», сообщил РБК Мельников. Предприятие является «дочкой» «Роскосмоса» и производит радио- и телевизионную передающую аппаратуру. «На «Геофизике» все высокие посты занимали члены одной семьи. Генедиректор — отец, зам генерального — сын, начальник архива — дочь, руководитель планового отдела — невестка, главный инженер — зять. В итоге, и зарплату они получали не как все сотрудники», — рассказал Мельников.

Вместе с этим доследственная проверка также проводится на Московском машиностроительном заводе «Вымпел». Менеджмент компании проверяется по факту злоупотреблений в рамках инвестиционного проекта на сумму более 290 млн рублей.