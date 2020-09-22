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В Роскосмосе после аудита возбудили 22 уголовных дела

12:24 22.09.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Материалы службы внутреннего аудита Роскосмоса в 2019-2020 годах легли в основу 22 заведенных уголовных дел. Об этом рассказал руководитель службы Артем Мельников.

Он отметил, что речь идет о хищениях бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях ведомства. Так, под следствием находится бывший руководитель корпорации «Стратегические пункты управления» Владимир Полянский. Дело было заведено из-за хищения средств в рамках оборонного госзаказа на сумму свыше 2 млрд рублей.

Ранее на Полянского уже заводили уголовное дело из-за незаконной выплаты «золотого парашюта», но спустя время производство было прекращено в связи с признанием вины обвиняемым.

Другое нарушение было зафиксировано службой аудита на красноярском предприятии «Центральное конструкторское бюро «Геофизика», сообщил РБК Мельников. Предприятие является «дочкой» «Роскосмоса» и производит радио- и телевизионную передающую аппаратуру. «На «Геофизике» все высокие посты занимали члены одной семьи. Генедиректор — отец, зам генерального — сын, начальник архива — дочь, руководитель планового отдела — невестка, главный инженер — зять. В итоге, и зарплату они получали не как все сотрудники», — рассказал Мельников.

Вместе с этим доследственная проверка также проводится на Московском машиностроительном заводе «Вымпел». Менеджмент компании проверяется по факту злоупотреблений в рамках инвестиционного проекта на сумму более 290 млн рублей.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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22.09.2020, 19:53
Гость: Гость

А вот нечего было журналиста Рогозина назначать главой Роскосмоса! Некомпетентный, политически ангажированный управленец ,без технического образования, развалил порученное ему дело. И воруют его подчиненные лярдами, а ему подсовывают на подпись проекты украшения ракет Хохломой)))
22.09.2020, 18:25
Гость: ОКО

Вот где нужно установить вечную и усиленную удаленку руководства корпорации Росскосмос к деньгам.
22.09.2020, 14:42
Гость: Пилот

После успешного полета американского корабля Драгон сделанного на коленке в гараже Макса терпение кремля закончилось, возник вопрос к Рогозину если нет ракет а какие есть все падают то где же выделенные огромные деньги, которых бы хватило марс заселить? Вот и пошли искать.
22.09.2020, 14:35
Гость: Питон

Открытие совершили, если преприятие частное то оно семьей и управляется, а зачем постороние воры там, любой управляющий будет воровать. Вся Россия давно еще с ельцинских времен одной семьёй управляется.
22.09.2020, 13:59
Гость: Евгений В

Срочно приватизировать, так как в государственной структуре РФ сплошное ворье.
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