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Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

23:14 22.09.2020
Фото из архива сайта kremlin.ru

Парижская Le Monde опубликовала информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, который состоялся 14 сентября по инициативе французского лидера и касался в основном событий вокруг Алексея Навального.

Газета назвала телефонный разговор «разговором глухих». По данным неназванных источников Le Monde, Макрон заявил, что, поскольку использование «Новичка» частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения. В ответ  Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше и обвинил Навального и его ФБК в шантаже некоторых политиков и чиновников, пишет «Коммерсант».

Отсутствие официального расследования было объяснено тем, что результаты французских и немецких тестов не были переданы России. Кроме того, российский президент, по словам источников Le Monde, предложил расследовать и другие версии, ведущие, в частности, в Латвию, где проживает изобретатель «Новичка». Правда, как заметила газета, на самом деле в создании «Новичка» принимали участие сразу несколько советских ученых, а тот факт, что один из них живет за границей, ничего не говорит, тем более при отсутствии какого-либо правдоподобного мотива.

По утверждению газеты, российский президент также предположил, что  Навальный сам проглотил яд, не объяснив при этом, почему. Владимир Путин, пишет Le Monde, также заметил, что «Новичок» куда менее сложная субстанция, чем считается. В ответ Макрон отверг версию и латвийского следа и того, что  Навальный мог принять яд сам.

Темы: Алексей Навальный, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 09:00
Гость: президент РФ оправдывается???

Кто вам об этом сказал? Ле Монд? И вы поверили?
23.09.2020, 08:44
Гость: милашке

НИКАКОГО ОТВЕТА НА ЛОЖЬ ГАВАС СТАЛИН НЕ ДАВАЛ! ГАВАС ТАКЖЕ НИЧЕГ*О ПОДОБНОГО НЕ ЗАЯВЛЯЛ! НАГЛО ВРЕШЬ!СТАЛИН НЕ МОГ ЭТО ЗАЯВИТЬ газете "ПРАВДА", т.к.13 октября 1938 года между французским посолом в Берлине Франсуа-Понсэ и статс-секретарем германского МИД Вейцзекером прошли переговоры о возможности заключения между Германией и Францией соглашений по финансовым вопросам, соглашений о консультациях и пакта о ненападении. Согласно декларации, оба правительства обязывались приложить все усилия для развития мирных и добрососедских отношений между своими странами.30 сентября 1938 г. в Мюнхене были подписаны декларации медлу Британией и Германией О НЕНАПАДЕНИИ, которые "символизируют волю обоих народов никогда более не воевать друг с другом", а также "содействовать обеспечению мира в Европе"! СТАЛИН НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ ЭТОГО, т.к. СССР подписали ТАКУЮ ЖЕ ДЕКЛАРАЦИЮ О НЕНАПАДЕНИИ В 1939! МОРАЗЬ! Распространяешь ЛОЖЬ!
23.09.2020, 08:18
Гость: Хххх

Где штаны господина Навального?Верните штаны.Человек не может выйти на улицу
23.09.2020, 08:10
Гость: Alex203

Т.е. Сталину ставится в вину, что он пытался прекратить войну? А Франции и Англии ставится в заслугу, что они пожелали войну продолжить? Или Сталину не стоило предлагать посредничество между "человеком 1938 года" (по версии Таймс)?
Довольно неуклюже Вы попытались.
23.09.2020, 08:03
Гость: Штурман

Последние данные независимых источников из ФРГ говорят что Навальный в "Шарите" лечится не от отравления,а от болезни печени симптомы которой похоже на отравление.Этот факт немецкие СМИ тщательно скрывают так как тогда всплывет правда и все мировые лидеры стран Запада окажутся придурками которые поверили как лохов. К сожалению о версию об отравлении борцуна поверил и г.Путин и даже сказал чепуху что Навальный сам принял яд (какой и где и когда?) не объясняя причину попытки самоубийства.
Все независимые источники,то есть честные профессионалы,говорят что при отравлении "Новичком" выжить невозможно,а борцун сразу после долгой искусственной коммы скачет по лестницам как козел что в принципе невозможно после такой длительной комы. Все факты об "отравление" Навального однозначно говорят что этот спектакль рассчитан на дураков и обывателей.
Неужели Путину не доложили правду об этой пиар-акции когда у Навального из-за слишком много потребления алкоголя в деревне перед вылетом и принятия вредных для него лекарств на фоне диабета и цирроза печени случился болевой шок и он впал в кому. Скорее всего эти лекарства подложила ему М.Певчих по заранее подготовленному плану разработанному или у Ашурова или у Ходорковского. Зря президент РФ оправдывается вместо того чтобы рассказать только факты. Может его тоже дурят как правителей Запада,но только ради чего?
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