Le Monde рассказала подробности разговора Путина и Макрона о Навальном

23:14

Парижская Le Monde опубликовала информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, который состоялся 14 сентября по инициативе французского лидера и касался в основном событий вокруг Алексея Навального.

Газета назвала телефонный разговор «разговором глухих». По данным неназванных источников Le Monde, Макрон заявил, что, поскольку использование «Новичка» частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения. В ответ Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше и обвинил Навального и его ФБК в шантаже некоторых политиков и чиновников, пишет «Коммерсант».

Отсутствие официального расследования было объяснено тем, что результаты французских и немецких тестов не были переданы России. Кроме того, российский президент, по словам источников Le Monde, предложил расследовать и другие версии, ведущие, в частности, в Латвию, где проживает изобретатель «Новичка». Правда, как заметила газета, на самом деле в создании «Новичка» принимали участие сразу несколько советских ученых, а тот факт, что один из них живет за границей, ничего не говорит, тем более при отсутствии какого-либо правдоподобного мотива.

По утверждению газеты, российский президент также предположил, что Навальный сам проглотил яд, не объяснив при этом, почему. Владимир Путин, пишет Le Monde, также заметил, что «Новичок» куда менее сложная субстанция, чем считается. В ответ Макрон отверг версию и латвийского следа и того, что Навальный мог принять яд сам.