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Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

14:23 23.09.2020
Встреча с сенаторами Российской Федерации. Фото с сайта kremlin.ru

В среду, 23 сентября, в Кремле состоялась встреча президента России Владимир Путин с сенаторами Российской Федерации. Глава государства пояснил смысл конституционных новаций, который состоит в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны. 

«Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», — заявил Путин.

Путин также напомнил, что в результате принятия поправок существенно расширяются полномочия обеих палат парламента, возрастает роль Государственной Думы в формировании правительства, а Совета Федерации – в назначении руководителей силовых ведомств, Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации. 

Глава государства поблагодарил Совет Федерации за участие в подготовке поправок к Конституции РФ.

«Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы», — подчеркнул он.

Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

Темы: Конституция РФ, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 20:58
Гость: Совет федерации

переделают в боярскую думу.
23.09.2020, 20:38
Гость: личный опыт

сенаторы же тупые у нас: сначала голосуют, а потом получают объяснение смысла своего голосования.
23.09.2020, 20:11
Гость: stalker

Здорово. Кто-нибудь понял смысл происходящего ? Оказывается, наши сенаторы даже не в курсе того, зачем эти поправки принимались и в чем их смысл. Тогда зачем они за их введение ратовали накануне голосования за эти поправки ? Получается, призывали голосовать за то, в чем сами не разобрались. И потому помощь президента им потребовалась. Или до них как до жирафов доходит ?
23.09.2020, 19:42
Гость: Сначала они проголосовали поправки,

А это разве не новые полправки?
А те за которые голосовали- ужОс!
23.09.2020, 19:40
Гость: Ага, сенаторы в сенате не знали смысла поправок.

смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии,

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/09/23/vladimir-putin/879864-putin-obyasnil-senatoram-smysl-popravok-k-konstitutsii

Этим нам внушают КТО КАК НЕ ОН..
Если не он, то не будет развития страны, или будет крайне неустойчивое.
если не он, то придёт бабайка и отберёт историю , моральные ценности и соц. гарантии.
Да, нас стали пугать - надо всё закрепить, законов недостаточно, закрепить надо в Конституции , потому что её сложнее изменить чем закон.
Плохие политтехнологи в Кремле.
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