Путин объяснил сенаторам смысл поправок к Конституции

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В среду, 23 сентября, в Кремле состоялась встреча президента России Владимир Путин с сенаторами Российской Федерации. Глава государства пояснил смысл конституционных новаций, который состоит в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

«Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики», — заявил Путин.

Путин также напомнил, что в результате принятия поправок существенно расширяются полномочия обеих палат парламента, возрастает роль Государственной Думы в формировании правительства, а Совета Федерации – в назначении руководителей силовых ведомств, Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации.

Глава государства поблагодарил Совет Федерации за участие в подготовке поправок к Конституции РФ.

«Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы», — подчеркнул он.

Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.