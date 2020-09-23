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Президент России назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

14:35 23.09.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Во время своего выступления перед членами Совета Федерации в Кремле президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что зарплаты ниже установленного размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо», - цитирует РБК слова президента.

Напомним, ранее президент России также пояснил сенаторами смысл конституционных новаций, который состоит в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития.

Темы: Зарплаты и пособия в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.09.2020, 22:01
Гость: Да, Россия - страна богачей.

Только минималка в Украине выше...
23.09.2020, 20:07
Гость: stalker

Он считает их недопустимыми. А зарплаты в размере МРОТ это не издевательство ? Он хоть знает сколько это в рублях ? Знает какие цены в магазинах и сколько люди за коммуналку платят ? По моему, парень от реальности оторвался. А оттого его заявления все больше нелепыми выглядят.
23.09.2020, 18:53
Гость: Европеец

Так и есть - и не только там. Посто я не хотел слишком травмировать. :)
23.09.2020, 18:52
Гость: дан

а меня в стране минимальная зарплата в нашем штате 1920д в месяц При полной рабочей недели Сколько это МРОТов-не знаю Подсчитайте кому интересно
23.09.2020, 18:46
Гость: майк

Мрот вообще-то надо сделать 50 000 в такой богатой стране. Он ресурсы продает и в ипотеку под проценты вкладывает, помещения все принадлежат государству, работать негде, только по саммитам. Мрот уменьшить предлагает?
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