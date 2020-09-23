Президент России назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

14:35

Во время своего выступления перед членами Совета Федерации в Кремле президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что зарплаты ниже установленного размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) противоречат Конституции и являются недопустимыми.

«Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо», - цитирует РБК слова президента.

Напомним, ранее президент России также пояснил сенаторами смысл конституционных новаций, который состоит в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития.