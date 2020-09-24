В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

18:29

В Москве закрыли 43 магазина из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Масочно-перчаточный режим в столице не отменен. Сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли проводят рейды. "Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", – заявил Немерюк. Магазины могуть быть закрыты по решению суда на срок до 90 дней.

В случае второй волны коронавируса магазинам грозит новая заморозка, пишут Вести. Роспотребнадзор отклонил предложение ритейлеров в случае второй волны коронавируса не закрывать точки с непродовольственными товарами и не вводить ограничений по площади. При этом владельцы магазинов, со своей стороны, были бы готовы соблюдать условия безопасного обслуживания покупателей.

Весной, когда из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции, не работали многие магазины, в результате чего непродовольственный ритейл потерял от 50 до 90 процентов оборота, а в некоторых случаях — даже больше, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКИТ).