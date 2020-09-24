]]>
]]>
Главная В России Новости

Греф рассказал о смысле ребрендинга за 2,5 млрд рублей

12:22 24.09.2020
Фото: sber.ru

По словам Германа Грефа, в недавно представленном логотипе, из которого было убрано слово банк, зеленый цвет означает финансы, а другие цвета были добавлены ввиду того, что сейчас Сбербанк не просто банк, а экосистема сервисов.

Греф отметил, что логотипы сервисов будут иметь различную цветовую гамму. Так, в логотипе «СберЗдоровье» вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у «СберЛизинг» и «СберСтрахование» - в зеленом, у «СберРешения» - в светло-синем.

«Галка» в логотипе символизирует локатор (процесс поиска и создание нового) и часы (экономия времени и наполнение содержанием). Также логотип, по мнению Грефа, воспринимается и как знак выполнения задачи - Сделано («done»).

Стоимость ребрендинга оценивается в сумму порядка 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет. 

«Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут также заменяться на новые по мере необходимости», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Темы: Сбербанк
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.09.2020, 13:31
Гость: кузнец

На такую сумму можно спроектировать и построить завод любого промышленного направления и специализации.
24.09.2020, 13:25
Гость: Капитан Очевидность

99,9% населения РФ (включая меня) чихать хотели на то, что там в этом логотипе символизирует и означает.
24.09.2020, 12:53
Гость: Однако

мне плохо видно, но кажется этот господин на фотографии одет в кроссовки? Бежать собрался?
24.09.2020, 12:51
Гость: ДМБ

Надо понимать всю глубину наших глубин.
24.09.2020, 12:49
Гость: Если вы

не воровали, вам никогда не понять этого смысла.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации