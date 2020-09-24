Греф рассказал о смысле ребрендинга за 2,5 млрд рублей

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По словам Германа Грефа, в недавно представленном логотипе, из которого было убрано слово банк, зеленый цвет означает финансы, а другие цвета были добавлены ввиду того, что сейчас Сбербанк не просто банк, а экосистема сервисов.

Греф отметил, что логотипы сервисов будут иметь различную цветовую гамму. Так, в логотипе «СберЗдоровье» вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у «СберЛизинг» и «СберСтрахование» - в зеленом, у «СберРешения» - в светло-синем.

«Галка» в логотипе символизирует локатор (процесс поиска и создание нового) и часы (экономия времени и наполнение содержанием). Также логотип, по мнению Грефа, воспринимается и как знак выполнения задачи - Сделано («done»).

Стоимость ребрендинга оценивается в сумму порядка 2,5 млрд рублей в течение 5-6 лет.

«Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут также заменяться на новые по мере необходимости», - говорится в сообщении пресс-службы банка.