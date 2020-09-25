ЦУМ оштрафован на 1 миллион рублей

10:11

Власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, магазин был оштрафован за нарушение масочно-перчаточного режима.

Он добавил, что рейды по магазинам Москвы продолжаются и при выявлении данных нарушений выписываются "довольно высокие" штрафы.

Всего же за данное нарушение в столице было выписано торговым предприятиям более 15 тысяч штрафов. Кроме того, с мая за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей было закрыто 43 предприятия, приостановили деятельность ряд магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".

Срок, на который приостанавливают свою работу тот или иной магазин, определяет суд.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым жителям столицы с просьбой с 28 сентября без лишней необходимости не выходить из дома, перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", — говорится в сообщении Собянина.