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ЦУМ оштрафован на 1 миллион рублей

10:11 25.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на 1 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, магазин был оштрафован за нарушение масочно-перчаточного режима. 

Он добавил, что рейды по магазинам Москвы продолжаются и при выявлении данных нарушений выписываются "довольно высокие" штрафы. 

Всего же за данное нарушение в столице было выписано торговым предприятиям более 15 тысяч штрафов.  Кроме того, с мая за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей было закрыто 43 предприятия, приостановили деятельность ряд магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия".

Срок, на который приостанавливают свою работу тот или иной магазин, определяет суд. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым жителям столицы с просьбой с 28 сентября без лишней необходимости не выходить из дома, перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", — говорится в сообщении Собянина.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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25.09.2020, 19:56
Гость: Алмаз

Пока не выйдем на улицу все вместе, - это коронобесие не закончится никогда. Нам же открытым текстом заявили про "новую нормальность", которая "останется с нами навсегда". Забыли? Это же просто бизнес: на штрафах, на продажах в госучреждения и в торговые сети сотен тысяч масок, на новых налогах и т.д.
А новые налоги как вам? Помните, ВВП в самом начале заявил, что в связи с короновирусом он предлагает ввести налог на проценты от банковских вкладов? А??? Так и сказал "в связи с короновирусной инфекцией предлагаю ...".
Дойдёт, наконец-то до вас или нет, что это - развод общепланетарного масштаба?
25.09.2020, 17:49
Гость: Шило

Ой! Ой ! ОЙ! Ну и...! Вот и я,о том же!
25.09.2020, 17:17
Гость: Гость

Это не дело, так обдирать торговое предприятие.
25.09.2020, 14:54
Гость: началось.....

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/09/25/moskva/880004-tsum-oshtrafovan-na-1-million-rublei

А кто он такой людей взаперти держать и какое его .....дело?
25.09.2020, 13:20
Гость: Капитан Очевидность

ЦУМу этот миллион - как слону дробина.
Завтра там Киркоров купит себе пару носков, и все расходы компенсируются.)))
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