В Минпромторге рассказали об обнаруженных утюгах со встроенной прослушкой

15:48

Директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал о найденных на территории России утюгах иностранного производства со встроенной прослушкой.

"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи)", — приводит слова Шпака РИА Новости.

По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.

Где именно были обнаружены утюги с прослушкой, какой они марки и находятся ли в широкой продаже, чиновник не уточнил.