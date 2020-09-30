]]>
]]>
Главная В России Новости

В Минпромторге рассказали об обнаруженных утюгах со встроенной прослушкой

15:48 30.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал о найденных на территории России утюгах иностранного производства со встроенной прослушкой.

"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи)", — приводит слова Шпака РИА Новости.

По его словам, закладки в электротехнике не выдумка.

Где именно были обнаружены утюги с прослушкой, какой они марки и находятся ли в широкой продаже, чиновник не уточнил.

Темы: Министерство промышленности и торговли РФ
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2020, 22:01
Гость: ABCD

А эти счётчики что, у вас в квартире стоят? Или как у всех нормальных людей на улице в ящике на стене?
30.09.2020, 19:35
Гость: алекс

Смех смехом НО!!!Вот же у меня на даче, и повсеместно в сельской местности, установлены дополнительные бетонные столбы на которых натянуто оптоволокно,яко бы для оперативной передачи показаний электросчётчиков. Пусть так, НО!!!Кто мешает во вновь устанавливаемые счётчики вмонтировать не только микрофоны, но и датчики движения, газоанализаторы и видеокамеры? Вот уж воистину безграничные возможности открываются по контролю и слежке за гражданами от родимой власти!
30.09.2020, 18:58
Гость: подлый агент Госдепа

Нет, но микрофоны могут быть установлены в прокладках с крылышками. Ты бы ими пока не пользуйся!
30.09.2020, 18:33
Гость: Сердечник

гораздо нужнее что в утюге была противопожарная функция,
а то забывают включённым
30.09.2020, 17:09
Гость: Дед

Я что то пропустил?
Первое апреля перенесли на сегодня?
Все комментарии (13)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации