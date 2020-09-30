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Москонцерт приостановил продажу билетов на концерты

21:23 30.09.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В данный момент у нас остановлена продажа билетов на мероприятия 1-31 октября. Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли», — заявили в Москонцерте. Связано ли это с распространением COVID-19 в столичном регионе, не поясняется.

С 28 сентября в Москве и нескольких субъектах РФ введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для россиян с хроническими заболеваниями. В столице, согласно указу мэра Сергея Собянина, этот режим включает также беременных женщин и будет длиться до 28 октября. Столичные школьники отправлены на двухнедельные каникулы с 5 октября по 18 октября.

В данный момент в Москве фиксируется резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. С 27 сентября суточный прирост заболевших в столице превышает две тысячи. За последние сутки в городе выявили 2300 новых случаев коронавируса.

Темы: Коронавирус, Москва, Зоны отдыха и досуг в черте города
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