Собянин обязал работодателей отправить треть сотрудников на удаленку
Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Об этом говорится в новом указе мэра столицы Сергея Собянина. Данная мера действует с 5 по 28 октября.
В своем блоге градоначальник обосновал такое решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте города.
«К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — написал мэр.
Ранее Сергей Собянин также перенес школьные каникулы на начало октября и продлил их на одну дополнительную неделю. Таким образом, школьники Москвы будут отдыхать с 5 октября по 19 октября.