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Собянин обязал работодателей отправить треть сотрудников на удаленку

14:58 1.10.2020
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru

Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Об этом говорится в новом указе мэра столицы Сергея Собянина. Данная мера действует с 5 по 28 октября.

В своем блоге градоначальник обосновал такое решение тем, что призыв добровольно сократить количество персонала в офисах и на рабочих местах не привел к уменьшению пассажиропотока в общественном транспорте города.

«К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — написал мэр.

Ранее Сергей Собянин также перенес школьные каникулы на начало октября и продлил их на одну дополнительную неделю. Таким образом, школьники Москвы будут отдыхать с 5 октября по 19 октября.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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01.10.2020, 17:47
Гость: школьные каникулы

и в школах сплошные каникулы, добром эта процедура не закончится.
01.10.2020, 17:45
Гость: а с каких он решил

что именно треть надо отправить?
Бабка нашептала...
01.10.2020, 17:37
Гость: Собянин

доиграется.
01.10.2020, 17:33
Гость: Carlos

Песец московским тушканчикам... С кормом для них скоро будет совсем скудно... Не говоря о закредитованности и заипотектованности... Путин, Собякин иже с ними тупо не врубаются, что народ гораздо больше боиться нищеты, в которую его законяют "противокоронавирусные меры", чем самого короновируса...
01.10.2020, 16:53
Гость: kiko

Сергей Семенович, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте!
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