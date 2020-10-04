Дегтярёв запретил чиновникам и депутатам упоминать Фургала

14:43

Михаил Дегтярёв, занимающий пост врио губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 ода, по негласной информации, запретил упоминать заслуги бывшего главы региона.

"Когда проводилась закрытая встреча с активистами ЛДПР и депутатами, где представили новых замов, был установлен запрет на упоминание Фургала и всего прошлого. Врио прямо заявил, что старое нужно забыть, идти вперед, помогать ему избраться через год губернатором, поскольку он приехал в край надолго и ему нравится его новая должность. Фактически после этой встречи все, кто открыто поддерживал Фургала, теперь боятся об этом говорить вслух, дабы не навлечь на себя гнев из правительства", - рассказал местному изданию DVHAB.ru информированный источник.

Получить комментарий с опровержением или подтверждением этой информации от пресс-секретаря Хабаровского регионального отделения ЛДПР Эдуарда Грищука изданию не удалось - он не выходит на связь.

Вместе с тем Дегтярев просит чаще упоминать имя президента России.

"Как я заметил, в Хабаровском крае не особо принято упоминать президента Владимира Путина. Легче абстрактно сказать - правительство страны. Эту традицию мы будем завершать. За любой инициативой стоит человек с конкретными именем и фамилией. Обычно это наш президент Владимир Путин. Даже программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая реализуется в крае, - это Владимир Путин аккумулировал огромные средства и направил их в регионы с большой надеждой, что эти ресурсы будут тратиться рационально и в срок. Это делается президентом в заботе о своих гражданах", - заявил врио губернатора на расширенном заседании правительства края.