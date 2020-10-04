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Дегтярёв запретил чиновникам и депутатам упоминать Фургала

14:43 4.10.2020
Михаил Дегтярев © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Михаил Дегтярёв, занимающий пост врио губернатора Хабаровского края с 20 июля 2020 ода, по негласной информации, запретил упоминать заслуги бывшего главы региона. 

"Когда проводилась закрытая встреча с активистами ЛДПР и депутатами, где представили новых замов, был установлен запрет на упоминание Фургала и всего прошлого. Врио прямо заявил, что старое нужно забыть, идти вперед, помогать ему избраться через год губернатором, поскольку он приехал в край надолго и ему нравится его новая должность. Фактически после этой встречи все, кто открыто поддерживал Фургала, теперь боятся об этом говорить вслух, дабы не навлечь на себя гнев из правительства", - рассказал местному изданию DVHAB.ru информированный источник.

Получить комментарий с опровержением или подтверждением этой информации от пресс-секретаря Хабаровского регионального отделения ЛДПР Эдуарда Грищука изданию не удалось - он не выходит на связь.

Вместе с тем Дегтярев просит чаще упоминать имя президента России.

"Как я заметил, в Хабаровском крае не особо принято упоминать президента Владимира Путина. Легче абстрактно сказать - правительство страны. Эту традицию мы будем завершать. За любой инициативой стоит человек с конкретными именем и фамилией. Обычно это наш президент Владимир Путин. Даже программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая реализуется в крае, - это Владимир Путин аккумулировал огромные средства и направил их в регионы с большой надеждой, что эти ресурсы будут тратиться рационально и в срок. Это делается президентом в заботе о своих гражданах", - заявил врио губернатора на расширенном заседании правительства края.

Темы: Хабаровский край, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 23:46
Гость: Андрей Хабаровский

Вот это гигант мысли и отец русской демократии.Разрешено только лизать.
04.10.2020, 22:46
Гость: алекс

Фамилия красивая ! Это уже не мало если ты друг ВВП.
04.10.2020, 22:35
Гость: Ю. Семенов "17 мгновений весны"

Когда Айсман ушел, Мюллер положил его письмо в отдельную папку и
долго сидел, задумавшись. А потом он вызвал другого своего сотрудника, оберштурмбаннфюрера Холтоффа.
- Послушайте, - сказал он, не предложив ему даже сесть: Холтофф был
из молодых. - Я поручаю вам задание чрезвычайной секретности и важности.
- Слушаю, обергруппенфюрер... "Этот будет рыть землю, - подумал Мюллер. - Этому наши игры еще нравятся, он пока еще в них купается. Этот нагородит черт те что... И хорошо...
04.10.2020, 22:05
Гость: Ник

Это уже смешно - свобода слова по жирику.
04.10.2020, 22:00
Гость: советский инженер

Вот это губернатор! Диктует что говорить: это нельзя, а вот то - нужно. А думать он тоже запретит? В русском языке есть такая поговорка: насильно мил не будешь.
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