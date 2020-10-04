Нижегородский губернатор возьмет под контроль расследование смерти Славиной

21:13

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал трагедию, произошедшую с журналисткой Ириной Славиной, которая совершила суицид перед зданием нижегородского управления МВД. Чиновник заявил, что предпримет все усилия, чтобы расследование обстоятельств, приведших к этому, было на контроле на самом высоком уровне. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично.

Мы общались по разным поводам. С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением.

Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-ой больнице... В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование.

Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону.

Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году вручал ей официальную благодарность губернатора... Она была ярким и неравнодушным человеком.

Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне...

Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны.

Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз", - написал Глеб Никитин.

Главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой 2 октября около здания регионального Главного управления МВД. Перед этим она оставила запись в своем Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Накануне она сообщала о том, что в ее квартире провели обыск.