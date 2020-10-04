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Нижегородский губернатор возьмет под контроль расследование смерти Славиной

21:13 4.10.2020
Фото: gsnikitin / Instagram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал трагедию, произошедшую с журналисткой Ириной Славиной, которая совершила суицид перед зданием нижегородского управления МВД. Чиновник заявил, что предпримет все усилия, чтобы расследование обстоятельств, приведших к этому, было на контроле на самом высоком уровне. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично.

Мы общались по разным поводам. С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением.

Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-ой больнице... В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование.

Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону.

Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году вручал ей официальную благодарность губернатора... Она была ярким и неравнодушным человеком.

Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне...

Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны.
Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз", - написал Глеб Никитин.

Главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой 2 октября около здания регионального Главного управления МВД. Перед этим она оставила запись в своем Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Накануне она сообщала о том, что в ее квартире провели обыск. 

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Самоубийства и попытки суицида, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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04.10.2020, 23:01
Гость: макар

А, ну ежели губернатор, тогда да, тогда оно конешно... Это хорошо, теперь всё будет иначе. Теперь всё будет хорошо.
04.10.2020, 22:54
Гость: Медбрат

Для властей Нижнего новгорода, губернатора и МВД главное как можно быстрей замять это скандальное дело перевести все стрелки на погибшую и по возможности самим выйти сухими. А что без правозащитников до властей РФ не доходит что строить торговые центры и храмы в парках и рощах не допустимо а больницы и поликлиники все нужно ремонтировать не ожидая когда они рухнут.
04.10.2020, 22:31
Гость: Под свой личный контроль?

Между строк это звучит как "концы в воду".
04.10.2020, 22:03
Гость: Всё решает только Суд

Будет неправильно контролировать - можно завести расследование и на него. А можно и расследование расследователей. В-общем, поработаем. Дадим стране угля!
04.10.2020, 21:32
Гость: Да уж

Обделались росгварденыши и путеныши...по полной , так просто теперь замять не получится..хотя в нынешней России все возможно , но кто не дурак все понял.
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