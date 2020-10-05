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В Москве откроют резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

13:59 5.10.2020
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин

Власти Москвы откроют два резервных госпиталя для инфицированных COVID-19. Они появятся в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Соответствующее распоряжение дал мэр города Сергей Собянин.

«В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом»,— цитирует его РИА Новости.

Временные госпитали для больных коронавирусом в московском регионе появились в мае. В столице для этого, в частности, выделили 75-й павильон ВДНХ, а в Подмосковье — выставочный центр «Крокус Экспо». Однако позже временные госпитали, оборудованные на выставочных площадках, разобрали или законсервировали.

По словам градоначальника, в указанные госпитали будут класть пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни. Он также отметил, что весной в Москве создали ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям. 

Собянин призвал жителей соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку в Москве. Ранее из-за роста числа новых заражений мэрия рекомендовала перевести на удаленку до 50 процентов сотрудников. При этом с 5 октября работодатели уже обязаны отправлять 30% сотрудников на удаленную работу.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 20:25
Гость: Иван Иваныч

Они были законсервированы. Неужели это такой уж бином.
05.10.2020, 19:00
Гость: неужели всё мало?

весной в Москве создали ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/10/05/moskva/880590-v-moskve-otkroyut-rezervnye-gospitali-dlya-patsientov-s-koronaviru
05.10.2020, 18:21
Гость: IgS

Вместо бактерицидных и кварцевых ламп в системах вентиляции на транспорте - включая автобусы и метро и общественных местах этот дятел разбивает палатки - аккурат к зимним холодам.

Его снимать по утрате доверия - и заврался и заворовался надо немедленно и на все конфискованное делать что вверху предложено.
05.10.2020, 16:01
Гость: а что, в Москве всё уже переполнено коронавирусом?

В Зеленограде беременную женщину с высоким давление не кладут в стационар на сохранение, потому что мест нет. Часть мест роддома и гинекологии как зарезервировали под ВИРУС, так и оствили.
От коронабесия страдают люди с другими проблемами здоровья.
05.10.2020, 15:25
Гость: gvozd

се это уже проходили в сша и британии - теперь добрались до эрефеии. наверное долго инструкции Кагала переводили на русский..
везде эти госпитали стояли Пустые, а сми в этом время рассказывали страшилки за Говид и необходимость подчинятся Государству-социалистам.
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