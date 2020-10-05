В Москве откроют резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

13:59

Власти Москвы откроют два резервных госпиталя для инфицированных COVID-19. Они появятся в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Соответствующее распоряжение дал мэр города Сергей Собянин.

«В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом»,— цитирует его РИА Новости.

Временные госпитали для больных коронавирусом в московском регионе появились в мае. В столице для этого, в частности, выделили 75-й павильон ВДНХ, а в Подмосковье — выставочный центр «Крокус Экспо». Однако позже временные госпитали, оборудованные на выставочных площадках, разобрали или законсервировали.

По словам градоначальника, в указанные госпитали будут класть пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни. Он также отметил, что весной в Москве создали ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, которые соответствуют самым современным требованиям.

Собянин призвал жителей соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку в Москве. Ранее из-за роста числа новых заражений мэрия рекомендовала перевести на удаленку до 50 процентов сотрудников. При этом с 5 октября работодатели уже обязаны отправлять 30% сотрудников на удаленную работу.