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Задержан сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала

11:15 5.10.2020
© Фото : Антон Фургал/Instagram

В Хабаровском крае задержан сын экс-губернатора края Сергея Фургала, Антон.

Как сообщает РЕН ТВ, Антон Фургал призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца.

Отмечается, что Антон Фургал может быть привлечен к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), которая подразумевает штраф от 20 до 30 тыс рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Политик отказался признать вину, заявив, что уголовное дело против него инициировали, чтобы сместить с должности.

Фургал был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия, врио главы региона назначили Михаила Дегтярева.  Жители региона потребовали открытого суда над бывшим главой и начали организовать акции в его поддержку. Несогласованные митинги в Хабаровске проходят каждые выходные уже больше двух месяцев.

Темы: Хабаровский край, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 17:13
Гость: Иван Иваныч

Добряк сорос и меценат- Ходорсковский конечно не фашисты. Они за свободу, за лучшее общество. Где они победили, там давно "справедливое общество." До самой оградки кладбища.
05.10.2020, 17:09
Гость: Иван Иваныч

Ну да русская фамилия Фургал выдаёт в нем славянина, в отличие от Шапиро. Или наоборот.
05.10.2020, 16:28
Гость: Иван Иваныч

Славянское лицо сына ? Нет ж- масонское.
05.10.2020, 16:27
Гость: Да

есть данные что начиная с 1985 начала "перестройки" убыль населения и в основном русского составила до 50 млн. человек. Это в разы больше чем в самые трудные после-военные годы 1945-1955
05.10.2020, 16:27
Гость: Иван Иваныч

Сын вообще орёл. Но не тот кто летает, а который г... клюёт.
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