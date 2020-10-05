Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

17:29

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Это следует из указа, размещенного на официальном сайте Кремля.

Врио главы региона назначен Сергей Меликов. А Васильев, в свою очередь, был назначен советником Путина. Глава государства отметил, что Владимир Васильев достойно исполнял обязанности главы республики.

О том, что Васильев может сложить с себя полномочия по собственному желанию, СМИ писали в конце сентября. Источники, близкие к руководству Дагестана, сообщали, что причиной ухода чиновника мог стать возраст Васильева, которому в августе исполнился 71 год, а также проблемы со здоровьем. Они подчеркивали, что у администрации президента не было претензий к Васильеву.

Владимир Васильев стал первым руководителем в истории Дагестана, который до своего назначения никак не был связан с республикой. Сергей Меликов ранее был сенатором от Ставропольского края. До 2019 года он был замглавы Росгвардии.