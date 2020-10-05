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Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

17:29 5.10.2020
Фото с сайта government.ru
Фото с сайта government.ru

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Это следует из указа, размещенного на официальном сайте Кремля.

Врио главы региона назначен Сергей Меликов. А Васильев, в свою очередь, был назначен советником Путина. Глава государства отметил, что Владимир Васильев достойно исполнял обязанности главы республики.

О том, что Васильев может сложить с себя полномочия по собственному желанию, СМИ писали в конце сентября. Источники, близкие к руководству Дагестана, сообщали, что причиной ухода чиновника мог стать возраст Васильева, которому в августе исполнился 71 год, а также проблемы со здоровьем. Они подчеркивали, что у администрации президента не было претензий к Васильеву.

Владимир Васильев стал первым руководителем в истории Дагестана, который до своего назначения никак не был связан с республикой. Сергей Меликов ранее был сенатором от Ставропольского края. До 2019 года он был замглавы Росгвардии.

Темы: Дагестан, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 22:46
Гость: По каким вопросам?

Ну, если только по канализационным, а так по всем остальным там уже по дюжине на каждый вопрос с полным штатом замов, помощников, секретарей, секретарш и к каждому по комплекту уборщиц не старше 35 лет.
05.10.2020, 21:13
Гость: Ясен пень!

Он так замечательно управлял Дагестаном, что его по-бырому назначили советником Вована.
ИнтересТно, по каким-таким вопросам?
05.10.2020, 19:43
Гость: ВДВ

О планах Васильева досрочно сложить полномочия СМИ писали в конце сентября. В качестве причин называли его возраст (в августе ему исполнился 71 год) и "определенные проблемы со здоровьем".
05.10.2020, 19:19
Гость: Вячеслав

Он мне запомнился тем, что как-то приехал в областную больницу города Тверь "осмотреть" аппарат МРТ, тем самым из за этого обед перенесли всему неврологическому отделению на 1 (один) час.
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