Источником загрязнения на Камчатке мог быть Козельский полигон ядохимикатов
Источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов", – цитируют Солодова "Ведомости".
Он поручил проверить также Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго", которые потенциально могли привести к загрязнению воды.
Ранее специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив.
"На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально <…> есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена", — приводит слова врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина РИА Новости.
По словам Варкентина, на месте взяли пробы воды и грунта.
Фото Twitter / Артём Трещенко
В результате загрязнения Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.