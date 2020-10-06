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Источником загрязнения на Камчатке мог быть Козельский полигон ядохимикатов

10:29 6.10.2020
Полигон ядохимикатов под Козельским вулканом. Фото с сайта kam24.ru

Источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов", – цитируют Солодова "Ведомости".

Он поручил проверить также Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго", которые потенциально могли привести к загрязнению воды.

Ранее специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив.

"На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально <…> есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена", — приводит слова врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина РИА Новости.

По словам Варкентина, на месте взяли пробы воды и грунта. 

Фото Twitter / Артём Трещенко

В результате загрязнения Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

 

Темы: Камчатский край, Экология и охрана природных богатств России
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 14:49
Гость: Nic

Не хочется верить,что это природа-мать постаралась.Помпеи не в счёт.
06.10.2020, 12:48
Гость: предсказатель Грыша

Ето отравили пришельцы с космоса, конкретно с "созвездия" Альдебараны.
06.10.2020, 12:21
Гость: спокойный

а караулов с привлечением документов в YouTube показал что это произошло возможно от неудачного запуска военными ракеты с гептилом в качестве горючего
06.10.2020, 12:10
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

«С проведением комплекса природоохранных работ на Козельском полигоне будет обеспечено безопасное хранение 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, захороненных с 1979 по 1982 год. Сейчас на территории могильника идет установка заграждений и прокладка подъездных путей. Полностью завершить консервацию планируется в августе 2010 года. В 2009 году на основные работы по обустройству Козельского полигона захоронения ядохимикатов было затрачено 8,8 миллиона рублей. Средства были выделены из бюджетов Камчатского края и Елизовского муниципального образования. Всего на строительство защитных сооружений Козельского полигона выделено 10,5 миллиона рублей».

2010-07-08.

Где деньги, Зин? (с)
06.10.2020, 12:03
Гость: николя

власть может только воровать. ни на что другое она уже не способна.
Ну а фото т.н. "полигона" это и документ, и диагноз, и приговор.
Все комментарии (6)
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