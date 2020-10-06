Источником загрязнения на Камчатке мог быть Козельский полигон ядохимикатов

10:29

Источником загрязнения акватории Камчатки может быть Козельский полигон ядохимикатов, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры. Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов", – цитируют Солодова "Ведомости".

Он поручил проверить также Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго", которые потенциально могли привести к загрязнению воды.

Ранее специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили плотные отложения и изменение цвета воды в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив.

"На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально <…> есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена", — приводит слова врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина РИА Новости.

По словам Варкентина, на месте взяли пробы воды и грунта.

Фото Twitter / Артём Трещенко

В результате загрязнения Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.