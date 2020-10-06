]]>
]]>
Главная В России Новости

Суточное число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к рекорду

11:47 6.10.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

За минувшие сутки в России зафиксировано 11 615 случаев заражения коронавирусом. Это всего на 45 человек меньше, чем рекордное значение, которое наблюдалось в мае 2020 года. 

На сегодняшний день самый высокий показатель был зафиксирован 11 мая — 11 656 случаев инфицирования COVID-19. Новые случаи за прошедший день выявили в 83  регионах России. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах. 

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса умерли 188 человек — это максимум с 11 июля. За весь период, по данным оперативного штаба, умерли от вируса 21 663 человека. Вместе с тем выздоровели с начала эпидемии коронавируса 988 576 пациентов, за последний день — 6252 россиян.

За прошедшие сутки, по последним данным Роспотребнадзора, сделано 295 тысяч тестов на коронавирус. Всего с момента начала пандемии проведено более 48,3 миллиона тестов.

Темы: Коронавирус, Россия
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.10.2020, 16:37
Гость: gvozd

Кагалу позарез нужно оправдание это Аферы и все силы брошены на поиск квазинаучных "подтверждений".
например врачей Заставляют писать "научные" рабты про Говид - без этого на западе не продлевают лицензии на практику.
врачей Заставляют участвовать в Говид "спимпозиумах" где западная Комса им парит за Говид.. - без этого не начисляют баллы небходимые для ежегодного подтверждения права на практику.
в больницах врачей Заставляют писать что пациент имеет Говид - даже если "тест" отрицательный(!!!!), но есть "клиника", внешние признаки.. чихнул - значит Говид.
и все равно эта Афера разваливается на глазах..
кроме глумых левых активистов никто в нее не верит.
06.10.2020, 16:31
Гость: alex42

Единственный способ заставить всех носить маски и соблюдать антивирусные правила это - Три предупреждения ( с постановкой на учёт),а потом если заболеют ЛЕЧИТЬ ЗА СВОЙ СЧЁТ!!! Тогда каждый задумается носить маски или нет!!!
06.10.2020, 15:18
Гость: Гг

А как же!
06.10.2020, 15:17
Гость: А чего удивляться?

Вчера проехал в метро.
Процентов 60 пассажиров без масок.
06.10.2020, 15:16
Гость: Оттудова

"Все мы подохнем! Все мы подохнем!" (под музыку Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича) (с) (не моё) ;-).
Все комментарии (17)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации