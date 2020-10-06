Суточное число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к рекорду

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За минувшие сутки в России зафиксировано 11 615 случаев заражения коронавирусом. Это всего на 45 человек меньше, чем рекордное значение, которое наблюдалось в мае 2020 года.

На сегодняшний день самый высокий показатель был зафиксирован 11 мая — 11 656 случаев инфицирования COVID-19. Новые случаи за прошедший день выявили в 83 регионах России. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса умерли 188 человек — это максимум с 11 июля. За весь период, по данным оперативного штаба, умерли от вируса 21 663 человека. Вместе с тем выздоровели с начала эпидемии коронавируса 988 576 пациентов, за последний день — 6252 россиян.

За прошедшие сутки, по последним данным Роспотребнадзора, сделано 295 тысяч тестов на коронавирус. Всего с момента начала пандемии проведено более 48,3 миллиона тестов.