ОЗХО: Навального отравили веществом из группы «Новичок»

18:17

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие яда группы «Новичок» в анализах основателя ФБК Алексея Навального. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

Согласно отчету, оппозиционер был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», однако не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

«Что значит „структурно схожие, но другие“? А то и значит: новое вещество семейства „Новичок“. <…> То есть Россия больше не может даже сказать „ну тут просто лежали на складе с 80-х годов какие-то флакончики „Новичка“, мы за ними не уследили“. Нет, сегодняшний пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса „Новичок“, дичайшее нарушение всех возможных и невозможных международных норм и конвенций», — заявил после публикации организации соратник Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели отчета ОЗХО. В то же время в российском парламенте назвали выводы организации «политически ангажированными».

«Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального», — прокомментировал пресс-релиз глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.