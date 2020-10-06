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ОЗХО: Навального отравили веществом из группы «Новичок»

18:17 6.10.2020
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила наличие яда группы «Новичок» в анализах основателя ФБК Алексея Навального. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

Согласно отчету, оппозиционер был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», однако не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

«Что значит „структурно схожие, но другие“? А то и значит: новое вещество семейства „Новичок“. <…> То есть Россия больше не может даже сказать „ну тут просто лежали на складе с 80-х годов какие-то флакончики „Новичка“, мы за ними не уследили“. Нет, сегодняшний пресс-релиз ОЗХО фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса „Новичок“, дичайшее нарушение всех возможных и невозможных международных норм и конвенций», — заявил после публикации организации соратник Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели отчета ОЗХО. В то же время в российском парламенте назвали выводы организации «политически ангажированными».

«Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального», — прокомментировал пресс-релиз глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Темы: Алексей Навальный, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.10.2020, 23:47
Гость: gvozd

смешно...
у deep state явно пластинку заело.
06.10.2020, 23:41
Гость: да-да

Отравление Навального, внесудебная расправа над Платошкиным, Фургал и Хабаровск показали всю гнилостную сущность Правящей верхушки инородцев-космополитов. Власть своим хамством, своей жадностью, своим цинизмом, своим лицемерием показала свое истинное лицо и отношение к стране и к народу.
06.10.2020, 23:40
Гость: Навальный не молчал

Мы все молчим, когда они воруют и купаются в роскоше за наш общий счет, когда строят себе дворцы, покупают яхты и самолеты.
Мы молчим, когда наших народных кандидатов тупо не допускают до выборов, вешают на них лживые ярлыки экстремистов, сажают в тюрьмы. Мы молчим когда они безпричинно заталкивают нас в автозаки. Мы молчим, когда они сами назначают себе преемников и таким образом нагло передают власть по наследству. Это дикий феодализм. Страна в оккупации. Хабаровск показал, что нас лишили всех наших прав и свобод. А зачем оккупантам свободные и независимые, зачем умные и инициативные, зачем им русские. Мы опять молчим. Навальный не молчал.
06.10.2020, 23:38
Гость: ярый свет

Пусть не все симпатизируют Навальному. Нам важен не Навальный, а сегодняшняя прогнившая лже-элита космополитов, погрязшие в коррупции и развале экономики страны.
............
Чтобы не говорили Кремлевскиме боты и пропагндисты больше всего мотивации убрать Навального у сегодняшней воровской олигархической псевдо-элиты крипто-троцкистов во власти и бизнесе. Именно их гнилостную сущность, их жадность разоблачал Навальный в своих роликах на Ютубе. Особенно мне понравился ролик про еврейку и простого врача Малышеву и одновременно штатного пропагандиста на ТВ, вдруг ставшей владелицей дорогостоящей элитной недвижимости на миллионы на Манхетене в Нью Йорке
06.10.2020, 23:33
Гость: кадет

Интересно что скажут Песковцы и прочие олигархи-паразиты, которых разоблачил Навальный, когда Запад обложит санкциями всех фигурантов дела во всех 79 роликах Навального
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