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«Блокадный дневник» стал абсолютным триумфатором Московского кинофестиваля

08:50 9.10.2020
«Блокадный дневник» стал абсолютным триумфатором Московского кинофестиваля
Кадр из «Блокадного дневника» с сайта kinopoisk.ru

В ходе объявления итогов 42-го ММКФ 8 октября в кинотеатре «Каро Октябрь» лента Андрея Зайцева «Блокадный дневник» завоевала гран при.

Фильм, основанный на дневниках Даниила Гранина и документальной повести Ольги Берггольц «Дневные звезды», обвинялся еще до выхода на экраны в непочтительном изображении истощенных обитателей блокадного Ленинграда. Однако Московский кинофестиваль расставил все точки над i, ведь, помимо, основного приза «Золотой Георгий», «Блокадный дневник» завоевал и приз зрительских симпатий, что совпадает нечасто.

«Серебряного Георгия» получил турецкий фильм «В тени» (специальный приз), а британскую «Хильду» отметили в этой же категории, но за лучшую режиссеру и за лучшую женскую роль. «Серебряного Георгия» за мужскую роль получил израильский «Как сыр в масле».

Лучшим документальным фильмом признан корейский «Ноктюрн» о музыканте-аутисте. Лучшей короткометражкой стала египетская картина «Боюсь забыть твое лицо».

Специальный приз за многолетнее служение кино достался Светлане Дружининой, работающей над очередным продолжением «Гардемаринов».  

Темы: Кино в России, Московский кинофестиваль, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 19:21
Гость: Гость

Очередная мерзость, которую спонсировал минкультик и россянское (теперь уже тоже россиянское,а не русское)военно - историческое общество. Все те же мединский и иванов. Все тя же доска маннергейма. Упыри.
09.10.2020, 16:28
Гость: Шило

Увы, на западе не оценят.
09.10.2020, 14:53
Гость: Оллес

У меня теща девчонкой прошла Блокаду,в коммуналке на Литейном на 27 жильцов.К ее рассказам у меня на тысячу порядков больше доверия,чем к создателям этой лапши.
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