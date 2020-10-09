«Блокадный дневник» стал абсолютным триумфатором Московского кинофестиваля

08:50

В ходе объявления итогов 42-го ММКФ 8 октября в кинотеатре «Каро Октябрь» лента Андрея Зайцева «Блокадный дневник» завоевала гран при.

Фильм, основанный на дневниках Даниила Гранина и документальной повести Ольги Берггольц «Дневные звезды», обвинялся еще до выхода на экраны в непочтительном изображении истощенных обитателей блокадного Ленинграда. Однако Московский кинофестиваль расставил все точки над i, ведь, помимо, основного приза «Золотой Георгий», «Блокадный дневник» завоевал и приз зрительских симпатий, что совпадает нечасто.

«Серебряного Георгия» получил турецкий фильм «В тени» (специальный приз), а британскую «Хильду» отметили в этой же категории, но за лучшую режиссеру и за лучшую женскую роль. «Серебряного Георгия» за мужскую роль получил израильский «Как сыр в масле».

Лучшим документальным фильмом признан корейский «Ноктюрн» о музыканте-аутисте. Лучшей короткометражкой стала египетская картина «Боюсь забыть твое лицо».

Специальный приз за многолетнее служение кино достался Светлане Дружининой, работающей над очередным продолжением «Гардемаринов».