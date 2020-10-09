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В России суточная заболеваемость коронавирусом достигла рекорда

11:17 9.10.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

За минувшие сутки в России оперштаб зафиксировал 12 126 случаев заражения. Это рекордный суточный прирост в стране за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 россиян.

За день больше всего новых случаев зафиксировано: в Москве — 3701 (всего 321 812), Петербурге — 469 (46 562), Подмосковье — 411 (76 556), Ростовской области — 265 (24 083) и Нижегородской области — 247 (34 286). Также за минувшие сутки умер 201 пациент с коронавирусом, а всего с начала пандемии — 22 257 человек.

Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) также отчиталась о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19 по всему миру — вирусом заразились 338 779 человек.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России — это не новая волна, а продолжение эпидемического процесса. 

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 20:21
Гость: Однако

"... и в Библии нет ни одного слова про аборты.
Такого детоубийства и в таких масштабах нет даже среди животных.
Люди опомнитесь."
Протестую! Среди животных детоубийство есть! У дочери морская свинка родила 4-х свинят и через час они были съедены, а свинка спокойно дрыхла...
Это я видел своими глазами, ну а как у других "Божьих тварей" - это вопрос открытый, но один прецидент есть. Неужели исключение из правил?
09.10.2020, 20:00
Гость: Однако

Как сказал Ручечник (Евг. Евстигнеев) Жиглову (Вл. Высоцкий) в любимом фильме: - "Вам бы, начальник, романы писать!"
Но я согласен с Вашим "криком души", ничего хорошего нам не светит, "Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой". Опять, опять...
09.10.2020, 19:49
Гость: Однако

"...глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России — это не новая волна, а продолжение..." - это что-то с чем-то! Но если разобраться, то представление о волнах у госпожи А. Поповой могло появиться, скорее всего, после первой поездки на море. Там, на море, волны на пляже накатываются "одна за одной" и нет им числа. А тут вдруг пандемия, какой-то "умник" произнёс роковые слова "первая волна"... Нельзя употреблять слова, не зная последствий! А теперь пришла "вторая волна", да ещё больше первой, но тут, в "интересах бизнеса", опять решили применить метод "обнуления" - "вторую волну" велели считать "первой"! Как старшие приказали, так и было исполнено, царская служба такая. Да и деньги на организацию "первой волны" ещё не все "распилены", "надо-ж-дать", а там видно будет.
09.10.2020, 17:48
Гость: Ох уж эти фокусники

Люди устали обсуждать эту чушь. Всем давно понятно, что весь фокус состоит в тестах, разработанных продажной ВОЗ. Эти тесты способны обнаружить коронавирус даже внутри маникена, пылящегося на складе, куда сто лет никто не заходил.
09.10.2020, 17:39
Гость: К гостю

Все верно. Так и есть. Трудно идти против Бога. Да и не надо.
Лучше обратить внимание на неразумные человеческие действия:
1. АБОРТЫ - это самоубийство человечества. Они должны быть запрещены
Повсеместно. Везде где живут люди.
Каждый год в США абортами убивается более 650000 нерожденных детей.
В России по словам Голиковой по 720000.
А сколько в каждой европейской и азиатских странах, в странах Латинской Америки ? Кто нибудь подсчитывает наши человеческие потери ?
Что это как не ГЕНОЦИД ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА ?
Господь дал нам первую и важнейшую заповедь - " Плодитесь и размножайтесь ! " и в Библии нет ни одного слова про аборты.
Такого детоубийства и в таких масштабах нет даже среди животных.
Люди опомнитесь. Это все очень плохо кончится. Вирус- только начало.

2. Экологическая планетарная катастрофа. Люди уничтожают свою планету.
Безумная, хищническая и ничем неоправданная жестокость по отношению
К недрам Земли, их неразумное и чрезмерное потребление, нарушение
Экологического баланса, загрязнение отходами, истреблением лесов, воды, эрозией почв, пестицидами, гербицидами, химией и ядерными сбросами. Ужасными выбросами углекислоты ивредных химичиских веществ в атмосферу. Глобальным изменением климата.

3. Войны. Эти бесконечные войны от которых устала и Земля и Небо.
Создание ядерного, химического, бактериологического и пр. Видов вооружения для убийства людей ,народов. Этому надоположить конец. Иначе АПОКАЛИПСИС у дверей.
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