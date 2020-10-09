В России суточная заболеваемость коронавирусом достигла рекорда

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За минувшие сутки в России оперштаб зафиксировал 12 126 случаев заражения. Это рекордный суточный прирост в стране за все время пандемии. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 россиян.

За день больше всего новых случаев зафиксировано: в Москве — 3701 (всего 321 812), Петербурге — 469 (46 562), Подмосковье — 411 (76 556), Ростовской области — 265 (24 083) и Нижегородской области — 247 (34 286). Также за минувшие сутки умер 201 пациент с коронавирусом, а всего с начала пандемии — 22 257 человек.

Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) также отчиталась о рекордном суточном приросте заболевших COVID-19 по всему миру — вирусом заразились 338 779 человек.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России — это не новая волна, а продолжение эпидемического процесса.