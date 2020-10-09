Собянин попросил жителей Москвы «продержаться до вакцинации» от COVID-19

16:32

Москвичи устали от ограничений из-за коронавируса, но необходимо продержаться до вакцинации. Об этом в эфире Первого канала сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще, как бы, снимет эту проблему», — сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что власти делают все, что необходимо, но предупредил, что без отклика москвичей на эти меры ничего не получится. Мэр призвал жителей соблюдать требования врачей, чтобы избежать ухудшения ситуации с COVID.

Всего с начала эпидемии в России коронавирус подхватили 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились. За минувшие сутки в РФ было выявлено рекордное число заболевших — 12 126 человек.