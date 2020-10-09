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Собянин попросил жителей Москвы «продержаться до вакцинации» от COVID-19

16:32 9.10.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Москвичи устали от ограничений из-за коронавируса, но необходимо продержаться до вакцинации. Об этом в эфире Первого канала сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще, как бы, снимет эту проблему», — сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что власти делают все, что необходимо, но предупредил, что без отклика москвичей на эти меры ничего не получится. Мэр призвал жителей соблюдать требования врачей, чтобы избежать ухудшения ситуации с COVID.

Всего с начала эпидемии в России коронавирус подхватили 1 272 238 человек, из них более 22,2 тысячи погибли, 1,09 миллиона вылечились. За минувшие сутки в РФ было выявлено рекордное число заболевших — 12 126 человек.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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10.10.2020, 00:58
Гость: gvozd

24 из них — на последней, самой важной, фазе испытания. Их дают людям.
--
фуфел гонит ваш кацман-"врач"..
и в сша и в британии было Зарнее обьвлено о создании вакцины и испытания проводились на людях практически сразу.
да только осечка у сатанистов вышла - побочки такие что люди инвалидами оставались.
кстати аналогичная ситуация была с вакциной от свиного грипа, тоже продукта военных лабораторий педостана..
на западе людей Государственная пропаганда накачивает страхом, что бы ослабить естественное соопротивление к будущей Обязательной вакцинации.
речь идет об очень опасной "вакцине" которая дает последствия для центральной нервной системы и проявляется в следующих поколениях.
левые офигели и без фашизма уже не могут удержать власть.
10.10.2020, 00:18
Гость: Брехуну

Назовите хоть один случай.
09.10.2020, 23:34
Гость: ьывали времена круче и справлялись без самоизоляций

эпидемия гонконгского гриппа, начавшаяся в 1968 году и длившаяся почти три года, унесла во всем мире по самым скромным подсчетам 3−4 миллиона жизней. Напасть обошла немногие страны и в их числе СССР. Почему так произошло?

Традиционно новая пандемия зародилась на территории Китая. Первой официальной жертвой гриппа стала пожилая торговка морепродуктами из Гонконга, принадлежавшего тогда Великобритании.через месяц в городе не осталось свободных больничных коек — количество заболевших перевалило за полмиллиона. Вирусологи из Лондона определили инфекцию как штамм H3N2 гриппа A, ранее неизвестный науке.Смертность была невелика, но оН БЫЛ ЧРЕЗВИЧАЙНО ЗАРАЗЕН.

Из-за огромного числа заболевших количество умерших также было грандиозным. Вирус гриппа передавался не только традиционным воздушно-капельным путем, но и контактным способом. Чтобы заболеть было достаточно прикоснуться к телу человека, на котором был пот, или к его слизистым.

Основным симптомом болезни был сухой изнуряющий кашель, иногда с выделением крови, а также высокая температура с первого дня болезни. Осложнения гонконгского гриппа были многочисленными и очень тяжелыми. Усугублялось все тем, что инкубационный период этой формы гриппа мог длиться от 1 дня до 2 недель.
Пандемию 1968−1971 годов можно считать необычной. Смертоносный грипп не вызывал паники и пресса не доводила людей до отчаяния домыслами и страшными цифрами. В те времена в мире хватало проблем и событий — война во Вьетнаме, ядерная угроза СССР, культурна
09.10.2020, 22:42
Гость: Появления эффективной вакцины против кор0навируса

не стоит ждать в этом году ни в Израиле, ни в США, ни в любой другой стране мира — для ее испытания нужно время и проведение исследований с большим количеством людей.Поэтому заявления представителей России о создании подобной вакцины не выдерживают никакой критики.

Об этом заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Кацман, передает «Гордон
«Только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе. Это смешно!

Это не означает, что российская вакцина плохая. Но и не означает, что она хорошая.

Может быть, через год мы узнаем, что она вполне ничего. Но сейчас я не порекомендую ее даже своему врагу. Не уверен, что такая прививка безопасна и эффективна», — подчеркнул медик.
Кацман уверен, что даже если в США заявят о появлении подобной вакцины, то это, несомненно, будет фейком, так как невозможно технически и научно.

Эксперт обращает внимание на тот факт, что в мире сейчас около 200 вакцин на разных стадиях испытания. 24 из них — на последней, самой важной, фазе испытания. Их дают людям. Несколько компаний дошли до нужных уровней охвата и вакцинировали примерно по 25 тыс. человек. Некоторые вакцины нужно давать дважды. Следовательно, еще нужно время. И это не может быть один месяц.
Кроме того, вакцины против многих болезней даются в двух-трех дозах. Нужно подобрать оптимальную дозировку. Ведь на разные вакцины организм дает разный ответ. За людьми,которые участвуют в исследованиях, продолж
09.10.2020, 22:42
Гость: продолж-будут долго наблюдать, и если увидят

, что иммунитет снижается, дадут повторную дозу. Но уже будет ясно, насколько это безопасно и как долго работает прививка.

При этом есть вакцины, которые работают почти на 100% — от гепатита А и В, например, пациенты приобретают иммунитет. От кори одна доза работает на 85%, а две дозы — на 96%. А ответ на вакцину от гриппа тоже не 100%, но выше 90%. Насколько будет эффективной вакцина против кор0навируса, пока сложно судить.
По мнению израильского доктора, начало массовой иммунизации в мире представляется возможным лишь к концу 2021 года.

«Не уверен, что на летние каникулы в следующем году можно будет свободно путешествовать.

Но я — оптимист и надеюсь, что зимой уже можно будет прокатиться на лыжах», — отметил он​​​​​​​.

В то же время «возврат к нормальной жизни» он считает возможным как минимум через пару лет, когда появится и станет широко доступна вакцина.

«До конца 2021 года, я думаю, останется как сейчас», — прогнозирует ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива.

Он привел в пример ситуацию с пандемией испанского гриппа.

«Тогда не было прививок, не было лекарств, эпидемия длилась около трех лет, умерло более 50 млн человек.

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Тоже хорош гусь! Как-то справились с гонконгским гриппом, который был не чета , млин, ковиду, когда за один день января в одной Москве заболело больше чем ковидлой за несколько месяцев во ВСЕЙ РФ.
А куда пропал свиной грипп, атипичная пневмония 2002-2003.
А как надрывались -БЕДА, НУЖНА ВАКЦИНА!
Обошлись!
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