Двое росгвардейцев и полицейский погибли в Грозном в перестрелке

© KM.RU, Кирилл Зыков

Сразу трое силовиков — полицейский и двое бойцов Росгвардии— погибли в результате перестрелки с боевиками 13 октября в Грозном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внутренний источник.

В Национальном антитеррористическом комитете РБК подтвердили, что трое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате инцидента. Также сообщается, что четверо боевиков убиты.

В районе перестрелки власти ввели режим контртеррористической операции.

«Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного», — говорится в сообщении.

Утром 13 октября силовики ввели в Октябрьском районе столицы Чечни режим контртеррористической операции из-за угрозы терактов. В одном из частных домов была обнаружена и блокирована группа участников незаконных бандформирований. На предложение сдаться они открыли огонь.

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