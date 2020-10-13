Политолог предложил ввести в России всеобщую маркировку граждан

10:19 13.10.2020

Политолог Марат Фаатович Баширов (президент Национальной лиги специалистов по связям бизнеса и государства, GR-лига) предложил ввести в стране всеобщую маркировку граждан, которая, по его мнению, позволит избежать «тотального карантина».

«Пора уже об этом сказать. Нам нужна маркировка людей в общественных местах. Повязки на руке. Сдал ПЦР тест и он отрицательный - зелёная, ничего не сдавал, но чувствуешь себя здоровым - красная, переболел КОВИД19 - белая, ты в зоне риска, но надо перемещаться по городу - оранжевая, работник контроля от силовиков и до Минздрава - белая, но с номером. Это психологический барьер, который надо нам всем перейти», - написал Баширов в своем telegram-канале.

«Хватит закрывать глаза на то, что мы больше не можем жить в обществе по-старому. Нам нужны новые стандарты поведения», - заявил он.

Данное сообщение прокомментировало ИА «Красная Весна»: «С начала коронавирусной эпопеи обществу внушают, что мир не будет прежним. Похоже, что именно изменение мира и было целью авторов и исполнителей «ковидной» паники. Не зря упоминается некое «трансформирующее событие» как отправная точка создания новой реальности. Несмотря на то, что власти обещают, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, уже сейчас поступают сообщения о давлении, которое оказывают на работников предприятий и студентов вузов за отказ от вакцинации от простого гриппа. Первые ласточки новой сегрегации уже прозвучали в словах политолога Баширова. Да мало ли еще причин можно придумать - отказ от вакцинации, неношение масок, несоблюдение режима самоизоляции (хотя сам этот термин включает в себя принцип добровольности), отказ от редактирования генома».