В России введут новую систему стимулирующих выплат медикам

12:52 14.10.2020

В настоящее время Министерством здравоохранения России готовятся документы для перехода на новую систему выплат стимулирующих средств медицинским работникам. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

По его словам, новая система должна заработать с ноября. Она будет зависеть от отработанного времени. Министр отметил, что медики обращались в правительство для пересмотра формата стимулирующих выплат. Так, врачи считают, что есть новые подходы, которые соблюдают справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.

Мурашко также отметил, что все стимулирующие выплаты для медработников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, поступают в регионы своевременно.

С начала пандемии регионы получили из федерального бюджета почти 300 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Эти деньги должны были быть направлены на перепрофилирование коечного фонда, стимулирующие выплаты медработникам, централизованные поставки машин скорой помощи.