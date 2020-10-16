ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19

13:24 16.10.2020

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку, пишет РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что данное решение было принято всеми членами Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей.

Ранее препараты для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир" были внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ). Цены на препараты из этого списка регулируются государством.

Таким образом упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ составит 5 500 рублей включая НДС, но без учёта региональных надбавок. Ожидается, что после регистрации предельной отпускной цены максимальная стоимость препаратов в розничных аптечных сетях с учетом надбавок может составить 6 875 рублей включая НДС за упаковку из 50 таблеток.