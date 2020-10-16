ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку, пишет РИА Новости.
В сообщении ведомства говорится, что данное решение было принято всеми членами Комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей.
Ранее препараты для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием (МНН) "Фавипиравир" были внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ). Цены на препараты из этого списка регулируются государством.
Таким образом упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ составит 5 500 рублей включая НДС, но без учёта региональных надбавок. Ожидается, что после регистрации предельной отпускной цены максимальная стоимость препаратов в розничных аптечных сетях с учетом надбавок может составить 6 875 рублей включая НДС за упаковку из 50 таблеток.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что ? " Забота о гражданах "? Да Вы в своем уме то ??? Радио России ежедневно рекламирует препараты для самолечения, причем в автеках их нет и предлагают звонить по телефону и заказывать. В 12 лечат зрение и предлагают препарат для самолечения. В 13 передача о вреде самоленчения и специалисты с высокими научными званиями предостерегают граждан от самолечения. В 14 все о состоянии здоровья президенеиа Трампа и происходящем на площадке перед Белым домом. В 15 лечим печень. Предлагают препарат для самолечения печени с телефоном для заказа. Все это мракобесие на как бы официальном радиоканале " Радио России". Аналогично по телевизору. Сегодня в новостях в который раз передают о разоблаченных преступниках, обманывающих пенсионеров ( ходят по квартирам ) и всучающих им за бешенные деньги бесполезные лекарственные препараты. И старики верят. Да как им не верить если целыми днями из года в год им в перерывах между передачами и фильмами по официальным кналам рекламируют то одно, то другое лекарство от всех болезней ? Люди в России никому не нужны . Нужны бабки, бабосики, любым способом. Это не Советский Союз. Это феодальное псевдодемократическое государство, краеугольным камнем политики которого является получение прибыли в интересах феодалов и правящей вертикали власти. В марте Путин не людецй спасал, а туристический бизнес, выпустив более 150 тыс.которые потом и завезли в Россию эту заразу. Закрыли границы другие страны, так Путин давай развивать внутренний туризм ! Разум ? Ачность
Денег нет ?
Ну,вы держитесь!
На днях прожиточный минимум по Москве установлен в 13489 рублей.
Средний размер пенсии по стране, в том же размере. Официально.Реально - никто не скажет сколько.
Так что, половина пенсии или МРОТа за упаковку таблеток...красота!
А не разумнее было бы на жизненно важные лекарства вообще НДС отменить ? Вот тогда забота о гражданах была бы налицо.