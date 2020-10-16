Владимир Путин назначил нового посла России в Литве

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Литве. Им стал Алексей Исаков. Документ уже размещен на портале правовой информации.

«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской республике», — говорится в президентском указе. Другим своим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Литве Александра Удальцова, который занимал этот пост с 2013 года.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел РФ, Алексей Исаков ранее занимал должности генерального консула России в Монреале, а также заместителя директора департамента Северной Америки. 

Что касается Удальцова. то он 90-е работал на разных должностях в МИД. Так, в 1996-м был назначен послом России в Латвии, в 2001-м – директором второго европейского департамента МИД РФ. В 2005 году Удальцов занял пост посла России в Словакии. Спустя четыре года он был назначен послом по особым поручениям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 16.10.2020, 17:56
    Гость: Правильно

    Пускай, пускай Исаков приглянет там за Тихановской. Чтобы ни к кому на шею не вешалась.

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