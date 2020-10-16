Владимир Путин назначил нового посла России в Литве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Литве. Им стал Алексей Исаков. Документ уже размещен на портале правовой информации.
«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской республике», — говорится в президентском указе. Другим своим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Литве Александра Удальцова, который занимал этот пост с 2013 года.
Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел РФ, Алексей Исаков ранее занимал должности генерального консула России в Монреале, а также заместителя директора департамента Северной Америки.
Что касается Удальцова. то он 90-е работал на разных должностях в МИД. Так, в 1996-м был назначен послом России в Латвии, в 2001-м – директором второго европейского департамента МИД РФ. В 2005 году Удальцов занял пост посла России в Словакии. Спустя четыре года он был назначен послом по особым поручениям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а правильно было отозвать и закрыть все дипмиссии.
Что хочет, то и делает!
что старый, что новый - денег в кармане не прибавит.
Тоже мне, новость...
Пускай, пускай Исаков приглянет там за Тихановской. Чтобы ни к кому на шею не вешалась.
Щас приболтам, руссофобию прощять будем, жалеть братский народ!