Владимир Путин назначил нового посла России в Литве

16:05 16.10.2020

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового чрезвычайного и полномочного посла РФ в Литве. Им стал Алексей Исаков. Документ уже размещен на портале правовой информации.

«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской республике», — говорится в президентском указе. Другим своим указом глава государства освободил от обязанностей посла в Литве Александра Удальцова, который занимал этот пост с 2013 года.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел РФ, Алексей Исаков ранее занимал должности генерального консула России в Монреале, а также заместителя директора департамента Северной Америки.

Что касается Удальцова. то он 90-е работал на разных должностях в МИД. Так, в 1996-м был назначен послом России в Латвии, в 2001-м – директором второго европейского департамента МИД РФ. В 2005 году Удальцов занял пост посла России в Словакии. Спустя четыре года он был назначен послом по особым поручениям.