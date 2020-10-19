В профсоюзе полиции одобрили жесткие задержания россиян за отсутствие масок
В столичном профсоюзе полиции одобрили жёсткие задержания россиян, не соблюдающих масочно-перчаточный режим. Глава профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что такие меры помогут предотвратить локдаун.
Как пояснил Пашкин, из-за нарушающих правила граждан власти могут ввести комендантский час или ограничения, которые действовали весной. Глава профсоюза подчеркнул, что меры необходимы в частности для того, чтобы не страдали россияне и экономика не понесла ущерб в связи с прогрессированием эпидемии.
«Я за жесткие действия не только полицейских, но и Роспотребнадзора, и контролеров. Если люди не понимают, что своими действиями они только пандемию расширяют, надо их учить», — цитирует его «Говорит Москва».
Днем ранее СМИ публиковали видео, на котором примерно 10 сотрудников полиции окружили идущего без маски пассажира, а после повалили на пол. В региональном управлении МВД пояснили, что гражданин сам стал виновником конфликта, поскольку не отреагировал на просьбу стражей порядка надеть маску. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот тебе прямое нарушение Закона! Или, как и в прежнем феодальном праве, своим-все, врагам-закон?
Поверите, что кто-то хотел дополнить и развернуть?
Обычному гражданину в качестве "спецсредств", если он отбивался от шпаны, могут предьявить даже горные берцы и шнур от бейджика. Про дубинки телескопические вообще молчу. Наши полицаи даже на обычного гражданина боятся напасть менее, чем вдесятиром, а обычному челу даже подручными средствами от гопников отбиваться нельзя - превышение самообороны!
Шикарно! Там, где полицаев средь бела дня бьют кавказцы, В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, там же страшно, лучше устроить облаву в спальном районе, на конечной автобуса.
Я, вообще-то, не вам писал, а адептам власти, которые вместе с ней думают, что самая лучшая профилактика это безмасочников погонять. А больше никаких мер они не хотят знать. Если власть считает, что все так опасно, то почему никакой профилактики, вот о чем я. А насчет общественных мест, лучше про Китай почитайте, где они, через сколько и как. Они может и дурни, но как-то его почти победили. У нас водители туда заезжают, из кабины только в туалет, больше никуда.