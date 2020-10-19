В профсоюзе полиции одобрили жесткие задержания россиян за отсутствие масок

16:35 19.10.2020

В столичном профсоюзе полиции одобрили жёсткие задержания россиян, не соблюдающих масочно-перчаточный режим. Глава профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что такие меры помогут предотвратить локдаун.

Как пояснил Пашкин, из-за нарушающих правила граждан власти могут ввести комендантский час или ограничения, которые действовали весной. Глава профсоюза подчеркнул, что меры необходимы в частности для того, чтобы не страдали россияне и экономика не понесла ущерб в связи с прогрессированием эпидемии.

«Я за жесткие действия не только полицейских, но и Роспотребнадзора, и контролеров. Если люди не понимают, что своими действиями они только пандемию расширяют, надо их учить», — цитирует его «Говорит Москва».

Днем ранее СМИ публиковали видео, на котором примерно 10 сотрудников полиции окружили идущего без маски пассажира, а после повалили на пол. В региональном управлении МВД пояснили, что гражданин сам стал виновником конфликта, поскольку не отреагировал на просьбу стражей порядка надеть маску. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.