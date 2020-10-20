Власти Москвы намерены следить за передвижением горожан через смартфоны
Власти Москвы планируют закупить 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов, пишет газета "КоммерсантЪ".
АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м, а специальная система будет формировать отчеты о передвижении пассажира за день, неделю, месяц и год.
Согласно конкурсной документации, найденной изданием на сайте госзакупок, мэрия Москвы планирует в течение полугода установить комплексы на остановках и стелах навигации.
Целью установки данных систем является улучшение качества пешеходных перемещений и работы городского транспорта. Как уточнили в Центре организации дорожного движения, проект не предусматривает получение персонифицированных данных.
На систему мониторинга пассажиропотока столичные власти намерены потратить 155 млн руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так вот на кого Собянин работает....
Моня, ви таки строчите из своего кибуца, я молчу.
Будите умничать, я перестану молчать.
за появление в радиусе действия "прибора" без включенного смартфона с wifi - автоматический штраф, как потенциальному преступнику желающему скрыться от левосудия.
а че, еще не все чиновники подтерлись бумажкой?
Нам, россиянам, скачущая свидомая шпана не нужна!