Власти Москвы намерены следить за передвижением горожан через смартфоны

Дорожная камера

Власти Москвы планируют закупить 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов, пишет газета "КоммерсантЪ".

АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м, а специальная система будет формировать отчеты о передвижении пассажира за день, неделю, месяц и год.

Согласно конкурсной документации, найденной изданием на сайте госзакупок, мэрия Москвы планирует в течение полугода установить комплексы на остановках и стелах навигации.

Целью установки данных систем является улучшение качества пешеходных перемещений и работы городского транспорта. Как уточнили в Центре организации дорожного движения, проект не предусматривает получение персонифицированных данных.

На систему мониторинга пассажиропотока столичные власти намерены потратить 155 млн руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.10.2020, 22:58
    Гость: ABCD

    Моня, ви таки строчите из своего кибуца, я молчу.
    Будите умничать, я перестану молчать.

  3. 20.10.2020, 22:50
    Гость: легкт

    за появление в радиусе действия "прибора" без включенного смартфона с wifi - автоматический штраф, как потенциальному преступнику желающему скрыться от левосудия.

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