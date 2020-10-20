Власти Москвы намерены следить за передвижением горожан через смартфоны

16:13 20.10.2020

Власти Москвы планируют закупить 220 аппаратно-программных комплексов (АПК), которые будут отслеживать передвижение пассажиров и пешеходов, пишет газета "КоммерсантЪ".

АПК будут собирать данные с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств их MAC-адресов в радиусе 50 м, а специальная система будет формировать отчеты о передвижении пассажира за день, неделю, месяц и год.

Согласно конкурсной документации, найденной изданием на сайте госзакупок, мэрия Москвы планирует в течение полугода установить комплексы на остановках и стелах навигации.

Целью установки данных систем является улучшение качества пешеходных перемещений и работы городского транспорта. Как уточнили в Центре организации дорожного движения, проект не предусматривает получение персонифицированных данных.

На систему мониторинга пассажиропотока столичные власти намерены потратить 155 млн руб.