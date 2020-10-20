Глава СВР рассказал о подготовке США «революционного» сценария в Молдавии

17:50 20.10.2020

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят для Молдавии «революционный» сценарий.

«США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента», - сообщается в заявлении главы СВР.

В СВР считают, что США не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, который поддерживает конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

«Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования», - заявил Нарышкин.

Также он отметил, что аффилированные с США СМИ и НПО распространяют недостоверную информацию о возможных фальсификациях.

«Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами», - отмечается в заявлении.

Нарышкин также отметил, что «США, столь громко заяв­ляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспе­чить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом». «В этом случае такое понятие, как суверенитет иностранного государства явно уходит на второй план. Воистину: Америка превыше всего», - заявил глава ведомства.