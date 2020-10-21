Суд взыскал с Михаила Абызова более 32 млрд рублей
Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова,сообщает "Интерфакс".
Как уточнили в суде, с Абызова и пяти иностранных компаний взыскано 32 540 718 646 рублей 44 копейки. Отмечается, что данные денежные средства были получены в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.
Взысканная сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.
Абызов исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.
Абызов был задержан в марте 2019 года. Сейчас его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Он арестован. У него есть несколько предполагаемых сообщников.
Абызов все обвинения отрицает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сгорел на работе.
Ещё один нолик добавь и вашего пацюка Пороха можно отправить на мыло!
А сколько сперли то?
У них там в воровских элитах есть хоть один нищеброд, который ворует суммами меньше десятков миллиардов руб?!!
"Денег нет, но вы держитесь"
а сколько "неоткрытых"?