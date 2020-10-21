Суд взыскал с Михаила Абызова более 32 млрд рублей

07:32 21.10.2020

Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 32,5 млрд рублей с бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова,сообщает "Интерфакс".

Как уточнили в суде, с Абызова и пяти иностранных компаний взыскано 32 540 718 646 рублей 44 копейки. Отмечается, что данные денежные средства были получены в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Взысканная сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Абызов исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.

Абызов был задержан в марте 2019 года. Сейчас его обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Он арестован. У него есть несколько предполагаемых сообщников.

Абызов все обвинения отрицает.