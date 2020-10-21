Умер протоиерей Димитрий Смирнов
В Москве на 70-м году жизни скончался настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области, бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram.
Весной текущего года Смирнов перенес COVID-19 в тяжелой форме, после чего проходил реабилитационное лечение. В августе он был освобожден от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.
Он также оставил должности настоятеля семи храмов Москвы и перестал вести теле- и радиопередачи, вызывавшие неизменный резонанс в обществе.
В сентябре он был вновь госпитализирован.
Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а почему женщина должна венчаться как Сарра ?«И ты, невеста, будь возвеличена, как Сара, веселись, как Ревека, умножься в потомстве, как Рахиль»!!!Сама же Рахиль впоследствии умерла при родах Вениамина – своего второго сына.
Вот вам и пожелания молодожёнам – своего рода программирование:
возвеличься как Сарра – которую подкладывали под каждого нужного человека(Быт.16:1-8. «Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь.
И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать;
войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее.
Это говорится про ту самую Сару, которую Авраам подкладывал под египетского фараона, правда,
ей тогда уже было за 60, и, судя по всему, фараон был знатный геронтофил!) ,будь весёлой, как Ревекка, у которой один сын предал другого,умножься как Рахиль, которая умерла вторыми родами –
да, это офигенное пожелание счастья молодым! А тем, кто надумал венчаться – может, стоит задуматься – хотят ли они быть как Сарра и Авраам.
Или же всё-таки взять какие-то более достойные примеры для подражания?
Да и почему мы должны следовать правилам каких-то мифических еврейских кочевников?
И с каких щей я должна вообще ДОВЕРЯТЬ какому-то богу,который терпит таких людей,как Чубайс,Матвиенко,Хлопонин,Силуанов, ,Клишшас,Володин,Дворкович,собянин,Гундяев и тд и тп и дает им право терзать народ? Вы верите главарю ОПГ?
Не однозначный был человек, однако.
Цитата.
Помяни, Господи, во Царствии Твоём, отца протоиерея Димитрия. Он это, право же слово, заслужил.
Любил Россию и против абортов был.
Вот Господь и оценит,что за человек он был.А нам надо за него порадоваться:он встретился с Господом и радуется!Если ,конечно ,он служил Господу...А если Дьяволу ,то тогда и горевать будем!
они смертные сами.
А что, это единственный путь для того, что бы бородач в юбке перестал называть её проституткой?