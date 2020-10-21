Умер протоиерей Димитрий Смирнов

09:29 21.10.2020

В Москве на 70-м году жизни скончался настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области, бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщил пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram.

Весной текущего года Смирнов перенес COVID-19 в тяжелой форме, после чего проходил реабилитационное лечение. В августе он был освобожден от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по состоянию здоровья.

Он также оставил должности настоятеля семи храмов Москвы и перестал вести теле- и радиопередачи, вызывавшие неизменный резонанс в обществе.

В сентябре он был вновь госпитализирован.

Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.