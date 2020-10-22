Улицам в Тарусе вернут их исторические дореволюционные названия

13:10 22.10.2020

Улицам города Таруса (Калужская область) вернут их исторические названия.

Как пишет газета "Известия", соответствующее решение было принято местными депутатами. Идея принадлежала главе администрации Тарусского района Руслану Смоленскому.

Так, улица Ленина станет Калужской, Пионерская – Огородной, Урицкого – Лесопильной. Улице Розы Люксембург присвоят название Посадской. Площадь Ленина станет Соборной площадью. Всего же планируется переименовать 16 улиц.

"В Тарусе состоялось историческое событие. Совместно с депутатским корпусом мы решили вернуть большинству улиц нашего древнего, красивого города их исторические названия. Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам. Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось. Это решение однозначно возвращающее нам нашу историческую память, наши истоки и традиции ", - прокомментировал решение депутатов Смоленский.

Отмечается, что в Тарусе будет создан штаб по проведению организационной и информационно-разъяснительной работы по переименованию.

Однако не все одобрили данную инициативу. Как пишет издание "Подъем", против переименования улиц выступили калужские коммунисты. По их мнению, такими действиями "жители рубят у себя корни".

"Это неправильное решение. Мы будем обращаться и в городскую думу, и к руководству района, и сейчас готовим письмо к губернатору области Владиславу Шапше, чтобы как-то повлиять и пересмотреть это решение. Сегодня у нас – Таруса, завтра – Калуга, послезавтра – Козельск. Ну к чему мы придём?!", - заявил глава калужского отделения КПРФ Николай Яшкин.