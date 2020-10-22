Улицам в Тарусе вернут их исторические дореволюционные названия
Улицам города Таруса (Калужская область) вернут их исторические названия.
Как пишет газета "Известия", соответствующее решение было принято местными депутатами. Идея принадлежала главе администрации Тарусского района Руслану Смоленскому.
Так, улица Ленина станет Калужской, Пионерская – Огородной, Урицкого – Лесопильной. Улице Розы Люксембург присвоят название Посадской. Площадь Ленина станет Соборной площадью. Всего же планируется переименовать 16 улиц.
"В Тарусе состоялось историческое событие. Совместно с депутатским корпусом мы решили вернуть большинству улиц нашего древнего, красивого города их исторические названия. Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам. Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось. Это решение однозначно возвращающее нам нашу историческую память, наши истоки и традиции ", - прокомментировал решение депутатов Смоленский.
Отмечается, что в Тарусе будет создан штаб по проведению организационной и информационно-разъяснительной работы по переименованию.
Однако не все одобрили данную инициативу. Как пишет издание "Подъем", против переименования улиц выступили калужские коммунисты. По их мнению, такими действиями "жители рубят у себя корни".
"Это неправильное решение. Мы будем обращаться и в городскую думу, и к руководству района, и сейчас готовим письмо к губернатору области Владиславу Шапше, чтобы как-то повлиять и пересмотреть это решение. Сегодня у нас – Таруса, завтра – Калуга, послезавтра – Козельск. Ну к чему мы придём?!", - заявил глава калужского отделения КПРФ Николай Яшкин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну что же, исторические названия надо сохранять, а не менять их в угоду политической обстановке и идеологии. Это касается всех эпох. С другой стороны, решение было принято местными депутатами. Хотелось бы понять, они с народом предварительно посоветовались ? Ведь людям придется переоформлять документы из-за этих нововведений. А это лишние затраты сил, времени и денег.
Все уже в стране сделали, все граждане обеспечены и счастливы, безработицы нет, во всех отдельные дома и перпетуммобили , пандемия и эпидемии побеждены все здоровы, распаханы и засеяны заросшие бурьяном и кустарником поля, леса посажены, водоемы очищены, дороги построены, воздух озонирован, космодромы достроены, покорены Луна и Марс .... Чтобы еще сделать для людей великого и важного? Ах да улицы и города нужно переименовать за счет налогоплательщиков и в одной отдельно взятой стране наступит рай. Откуда берутся такие хозяйственники и любители ренемингов и ребредингов за чужой счет. И почему это решает кучка заинтересованных бездельников.
А когда Дворянское собрание откроют? Всех едросчленов считать дворянами и отдать им в кормление людишек. Ввести церковную десятину и порку крестьян. А смутьянов - в жандармерию. И этапом - в Туруханск... А вообще-то старые названия нравятся больше. На кой нам в России какая-то Розочка из Люксембурга, бывшая секретарша тов. Маркса по фамилии Энгельс?!
Ну, теперь заживём!
Еще одна белая сволочь из местных чиновников решила изменить названия улиц и площадей на дореволюционные и притом за счет налогов населения. В современной России сорняки и дураки размножаются очень быстро и их потом трудно будет прополоть,но придется.