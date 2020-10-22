Сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

15:23 22.10.2020

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, получил бессрочный вид на жительство в России.

«Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе», - заявил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам Кучерена, получение Сноуденом БВЖ бессрочного вида на жительство в связи с преследованием в США стало возможным после изменений в российском миграционном законодательстве.

При этом Кучерен отметил, что заявление о предоставлении вида на жительство в миграционные службы было подано еще в апреле. «Столь длительное рассмотрение нашего обращения мы увязываем с определенными трудностями в работе госорганов, вызванными ограничениями из-за пандемии», - заявил адвокат.

На вопрос, собирается ли Сноуден получать гражданство РФ, Кучерена ответил, что «пока такой вопрос не стоит».

Напомним, в 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах спецслужб США о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс.