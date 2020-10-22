Сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, получил бессрочный вид на жительство в России.

«Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе», - заявил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам Кучерена, получение Сноуденом БВЖ бессрочного вида на жительство в связи с преследованием в США стало возможным после изменений в российском миграционном законодательстве.

При этом Кучерен отметил, что заявление о предоставлении вида на жительство в миграционные службы было подано еще в апреле. «Столь длительное рассмотрение нашего обращения мы увязываем с определенными трудностями в работе госорганов, вызванными ограничениями из-за пандемии», - заявил адвокат.

На вопрос, собирается ли Сноуден получать гражданство РФ, Кучерена ответил, что «пока такой вопрос не стоит».

Напомним, в 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах спецслужб США о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.10.2020, 22:11
    Гость: Засланный казачёк

    для обмена опытом и внедрения тотальной слежки за населением колонии.
    А его бегство из пендосии и преследование - спектакль для лохов.

  2. 22.10.2020, 21:17
    Гость: Стилина на них нет

    Он то в каждой деревне и даже в городах установил такую систему, что ни одна мышь не прочит, ни одна муха не пролетит. вот где Фашизм бы не имел шансов.

  3. 22.10.2020, 19:39
    Гость: гвоздику

    подобного героя во всех странах-в тч и в России-называют предателем и в лучшем случае сажают на долгий срок

  4. 22.10.2020, 18:54
    Гость: gvozd

    буквально на днях,
    департамент "юстиции" педостана, наряду с должностным лицами из тн стран "пяти глаз" (US, UK, Canada, Australia, New Zealand, Japan + India) выступил с заявлением, призывая фирмы создать лазейки для доступа "правоохранительных" органов к зашифрованным каналам связи граждан и их переписке.
    вот где Фашизм уже в полный рост Давно установлен и вовсю работает.
    и Откуда собсно берут "свои" дебильные индеи разные грефы и собянины.

Все комментарии (12)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации