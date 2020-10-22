Сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ, получил бессрочный вид на жительство в России.
«Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе», - заявил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.
По словам Кучерена, получение Сноуденом БВЖ бессрочного вида на жительство в связи с преследованием в США стало возможным после изменений в российском миграционном законодательстве.
При этом Кучерен отметил, что заявление о предоставлении вида на жительство в миграционные службы было подано еще в апреле. «Столь длительное рассмотрение нашего обращения мы увязываем с определенными трудностями в работе госорганов, вызванными ограничениями из-за пандемии», - заявил адвокат.
На вопрос, собирается ли Сноуден получать гражданство РФ, Кучерена ответил, что «пока такой вопрос не стоит».
Напомним, в 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах спецслужб США о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс.
Комментарии читателей Оставить комментарий
для обмена опытом и внедрения тотальной слежки за населением колонии.
А его бегство из пендосии и преследование - спектакль для лохов.
Он то в каждой деревне и даже в городах установил такую систему, что ни одна мышь не прочит, ни одна муха не пролетит. вот где Фашизм бы не имел шансов.
подобного героя во всех странах-в тч и в России-называют предателем и в лучшем случае сажают на долгий срок
буквально на днях,
департамент "юстиции" педостана, наряду с должностным лицами из тн стран "пяти глаз" (US, UK, Canada, Australia, New Zealand, Japan + India) выступил с заявлением, призывая фирмы создать лазейки для доступа "правоохранительных" органов к зашифрованным каналам связи граждан и их переписке.
вот где Фашизм уже в полный рост Давно установлен и вовсю работает.
и Откуда собсно берут "свои" дебильные индеи разные грефы и собянины.
Именно ТАК!