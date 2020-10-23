Вывоз российского леса в Китай достиг нового рекорда
Россия резко увеличила вывоз леса на экспорт: за последние пять лет ежегодные продажи лесоматериалов за границу подскочили на 20% - с 34 до 41,2 млн тонн. В пересчете на объем это 50 миллионов кубометров, или 200 стандартных олимпийских бассейнов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации.
Лидером по закупкам остается Китай, доля которого достигает 42% (17,2 млн тонн) и в разы превышает показатели других крупных клиентов. На занимающую второе место Финляндию приходится 6,5% российского лесного экспорта, на Японию - 5,8%, на Узбекистан - 5,4%, пишет Finanz.ru.
Эти поставки в прошлом году принесли в страну 8 млрд долларов и состояли почти исключительно из необработанного леса.
«Около 85% составляет продукция с низкой добавленной стоимостью: кругляк, лесоматериалы, полученные распиловкой и топливная древесина», - констатировала Абрамченко.
В реальности точных данных о движении лесного фонда в стране просто нет, выяснила Счетная палата по итогам проверок эффективности расходования средств на лесоустройство в стране.
При том что общая площадь лесов в стране, по данным Рослесхоза, оценивается в 1,145 млн га, о состоянии лесного фонда на площади 967 млн га у государства «нет достоверной информации», констатировала СП.
В конце сентября президент России Владимир Путин озаботился вырубкой лесов «варварскими методами» и поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не простой ты Виктор. Пропагандист еще тот. Это хорошо. Однако радоваться мелким успехам и не замечать больших проблем никогда ни к чему хорошему не приводило.
гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Методичка устарела.
Называй конкретно что построили в стране с нуля? Кроме Москвы. Быстровозводимые медцентры можешь не указывать. Не надо было уничтожать то что до этого было. Сегодня строится дорогущее жилье не самых комфортных условий для проживания, загоняющее людей в пожизненные долги.
Что то я по телевизору не вижу ударных капиталистических строек новых заводов и портов, школ и детсадов особливо в провинции. Подскажи.
В новой Москве налепил высоток с квартирами маломерками за большие деньги целыми микрорайонами. Так там работать негде, и ни каких там тебе фабрик и заводов, поэтому все с утра прутся работать в Москву и торчат в пробках.
Где эти дешевые деревянные быстровозводимые дома построили?
Уж не те ли новые, в которых люди даже перезимовать не смогли нормально.
Путин остановил уже много тварей: Берёзу, Ходора, братьев Черных и Ко! Остановил киевскую хунту, остановил маленького фюрера Сааку, остановил в Приднестровье молдавских и румынских нацистов! Остановит он и паразитов, расхитителей российского леса!
Г-на Соловья уже "наладили" из преподов универа, думается, что к 22 году профФесор Соловей получит ускорение, достаточное для его перелёта на его историческую родину!