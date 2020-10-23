Вывоз российского леса в Китай достиг нового рекорда

09:40 23.10.2020

Россия резко увеличила вывоз леса на экспорт: за последние пять лет ежегодные продажи лесоматериалов за границу подскочили на 20% - с 34 до 41,2 млн тонн. В пересчете на объем это 50 миллионов кубометров, или 200 стандартных олимпийских бассейнов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации.

Лидером по закупкам остается Китай, доля которого достигает 42% (17,2 млн тонн) и в разы превышает показатели других крупных клиентов. На занимающую второе место Финляндию приходится 6,5% российского лесного экспорта, на Японию - 5,8%, на Узбекистан - 5,4%, пишет Finanz.ru.

Эти поставки в прошлом году принесли в страну 8 млрд долларов и состояли почти исключительно из необработанного леса.

«Около 85% составляет продукция с низкой добавленной стоимостью: кругляк, лесоматериалы, полученные распиловкой и топливная древесина», - констатировала Абрамченко.

В реальности точных данных о движении лесного фонда в стране просто нет, выяснила Счетная палата по итогам проверок эффективности расходования средств на лесоустройство в стране.

При том что общая площадь лесов в стране, по данным Рослесхоза, оценивается в 1,145 млн га, о состоянии лесного фонда на площади 967 млн га у государства «нет достоверной информации», констатировала СП.

В конце сентября президент России Владимир Путин озаботился вырубкой лесов «варварскими методами» и поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины.

