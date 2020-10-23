Михаил Мишустин сменил куратора медиа в Минцифры

Фото с сайта twitter.com

На должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Алексея Волина назначена Бэлла Черкасова, которая ранее работала в администрации президента. Об этом говорится в пресс-релиза правительства.

«Освободить Волина Алексея Константиновича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе. 

После оставления своей должности он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, рассказали в пресс-службе кабмина. Волин занимал этот пост с июля 2012 года и курировал развитие медиаотрасли и интернета.

В начале октября о грядущей отставке Волина писал CNews со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Однако тогда в пресс-службе Минцифры информацию не подтвердили.

Согласно пресс-релизу, под руководством Алексея Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, и 60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх». В результате борьбы с пиратством поступления от продажи легального контента выросли втрое. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.10.2020, 15:16
    Гость: gvozd

    мишуськин зажигает.. одну безграмотную политическую марионетку заменил на другую - еще более глупую, но зато всегда исполняющую что скажут..
    Кагал никода не ослабит свою удушающую хватку Сам - пока люди не начнут давать им по рукам.

  4. 23.10.2020, 12:25
    Гость: МИНЦИФРА это уже клиника

    назначать руководить министреством , даже таким, работника из АП , да ещё женщину....слов нет. Мало на Матвиенки и Голиковой.

    Оно может и так, +60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх»+
    мож я какая поганая овца, но кроме Звезды и иногда ОТР , если фильм хороший попадётся, больше ничего не смотрю. На фиг мне ТНТ, САРАФАН и Евроньюс , где трындят про ковид . мульт-культ и радио Маяк и пр.. по ТВ

  5. 23.10.2020, 11:36
    Гость: зашоренность в кадровой политике продолжается

    политика либерал-космополитов прежняя - любой ценой толкать на верх кадры нацменьшинств, искусственно нагнетать состояние многонациональности.

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