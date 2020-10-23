Михаил Мишустин сменил куратора медиа в Минцифры
На должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Алексея Волина назначена Бэлла Черкасова, которая ранее работала в администрации президента. Об этом говорится в пресс-релиза правительства.
«Освободить Волина Алексея Константиновича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.
После оставления своей должности он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, рассказали в пресс-службе кабмина. Волин занимал этот пост с июля 2012 года и курировал развитие медиаотрасли и интернета.
В начале октября о грядущей отставке Волина писал CNews со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Однако тогда в пресс-службе Минцифры информацию не подтвердили.
Согласно пресс-релизу, под руководством Алексея Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, и 60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх». В результате борьбы с пиратством поступления от продажи легального контента выросли втрое.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сразу по мордам.
мишуськин зажигает.. одну безграмотную политическую марионетку заменил на другую - еще более глупую, но зато всегда исполняющую что скажут..
Кагал никода не ослабит свою удушающую хватку Сам - пока люди не начнут давать им по рукам.
веселый еврейчик.
А у них "там" русские вообще есть?
назначать руководить министреством , даже таким, работника из АП , да ещё женщину....слов нет. Мало на Матвиенки и Голиковой.
Оно может и так, +60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх»+
мож я какая поганая овца, но кроме Звезды и иногда ОТР , если фильм хороший попадётся, больше ничего не смотрю. На фиг мне ТНТ, САРАФАН и Евроньюс , где трындят про ковид . мульт-культ и радио Маяк и пр.. по ТВ
политика либерал-космополитов прежняя - любой ценой толкать на верх кадры нацменьшинств, искусственно нагнетать состояние многонациональности.