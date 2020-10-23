Михаил Мишустин сменил куратора медиа в Минцифры

10:51 23.10.2020

На должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Алексея Волина назначена Бэлла Черкасова, которая ранее работала в администрации президента. Об этом говорится в пресс-релиза правительства.

«Освободить Волина Алексея Константиновича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

После оставления своей должности он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, рассказали в пресс-службе кабмина. Волин занимал этот пост с июля 2012 года и курировал развитие медиаотрасли и интернета.

В начале октября о грядущей отставке Волина писал CNews со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Однако тогда в пресс-службе Минцифры информацию не подтвердили.

Согласно пресс-релизу, под руководством Алексея Волина был успешно реализован проект по переводу аналогового телевизионного вещания в цифровой формат, и 60 миллионов телезрителей в России «получили доступ к 20 бесплатным каналам в хорошем качестве вместо трёх». В результате борьбы с пиратством поступления от продажи легального контента выросли втрое.