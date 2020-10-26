Путин озвучил НАТО условия отказа от развертывания РСМД

13:37 26.10.2020

Россия откажется от развертывания в Европе ракет 9м729, которые стали поводом к выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если НАТО предпримет встречные шаги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента, российская сторона предлагает «всем заинтересованным участникам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей». Как пояснил Путин, Москва придерживается тезиса, что ракета 9М729 отвечает требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но «готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать их развертывания на европейской части территории страны. Условием для этого российский лидер назвал отказ НАТО от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных этим соглашением.

Владимир Путин также назвал выход Вашингтона из Договора о РСМД крупной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и «скатывания к неконтролируемой эскалации».

«С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений»,— говорится в релизе пресс-службы Кремля.

ДРСМД перестал действовать 2 августа 2019 года. Соединенные Штаты вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении.