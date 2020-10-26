Путин озвучил НАТО условия отказа от развертывания РСМД
Россия откажется от развертывания в Европе ракет 9м729, которые стали поводом к выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если НАТО предпримет встречные шаги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, российская сторона предлагает «всем заинтересованным участникам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей». Как пояснил Путин, Москва придерживается тезиса, что ракета 9М729 отвечает требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но «готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать их развертывания на европейской части территории страны. Условием для этого российский лидер назвал отказ НАТО от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных этим соглашением.
Владимир Путин также назвал выход Вашингтона из Договора о РСМД крупной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и «скатывания к неконтролируемой эскалации».
«С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений»,— говорится в релизе пресс-службы Кремля.
ДРСМД перестал действовать 2 августа 2019 года. Соединенные Штаты вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Односторонние уступки привели НАТО к границам России.
Неужели эти уроки не научил тебя здравомыслию?
Нет там у нас друзей, Вова! Вспомни Эрдогана... Это твоя очередная политическая ошибка!
Орем?
Объясняю слабоумным,угроза исходит от Азии!Ещё перед цивильным миром на колени встанем, прося защиты от жёлтой чуиы!
ПОЛНЫЙ ИДИОТИЗМ ... -
- АМЕРИКАНЦЫ НЕ ЖЕЛАЮТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ (РСМД) ... - БЕЗ ОТКАЗА ОТ НИХ КИТАЯ !
- А НАШИХ "ДЕЯТЕЛЕЙ" ... КИТАЙСКИЕ РАКЕТЫ СМД - "НЕ ВОЛНУЮТ" .... -
ХОТЯ ДОЛЖНО БЫТЬ - СТРОГО НАОБОРОТ - Т - Т:
1. От размещения китайцами ракет РСМД на своей территории ... - американцам "ни холодно ни жарко"! До основной территории США они не долетят - а в случае атаки этими ракетами Аляски или американских азиатских баз - американцы СО СВОЕЙ территории запустят МБР ... И ЗА ДВАДЦАТЬ МИНУТ (!) уничтожат весь Китай ... !
2. А вот России от этих китайских ракет РСМД с дальностью 5500 км ... - КРЫШКА !
От Китая до Москвы - около 3.300 км ...
От Китая до Санкт-Петербурга - около 3.700 км ...
От Китая до Екатеринбурга - около 1.900 км ...
От Китая до Владивостока - около 60 км ... !
КИТАЙСКИЕ РСМД - ЭТО КИНЖАЛ У РУССКОГО ГОРЛА ... !
Межконтинентальная ракета (МБР) летит полчаса, за это время её можно засечь, оценить опасность, дать команду на ответный удар и убежать в бомбоубежище. А РСМД летит, в среднем, семь минут и сделать вышеперечисленное - невозможно ... .
И О КИТАЙСКИХ РАКЕТАХ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ -
ДОЛЖНО ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ "ВОЛНОВАТЬСЯ" РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО - А НЕ США ... !!
Товарищи Кац и МоняВТ предлагают сдаться Китаю.